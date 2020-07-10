「警界200馬生涯人生」　安南警尋根台江16寮路跑之旅

▲台南市警三分局技工林金洲將屆齡退休，三分局為他舉辦「尋根台江16寮及9個派出所」路跑之旅，希望成為他公職生涯中美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局技工林金洲，常掛在嘴邊口頭禪：「人這一生其實很簡單，眼睛一閉一睜，一天就過去了；眼睛一閉不睜，一生就過去了」，他跑步是為了永不放棄夢想，所以利用退休前夕，邀請多位三分局同仁及民間跑友參加「尋根台江16寮及9個派出所」路跑之旅，表達對安南警謝意和感激之情。

台南市安南區古稱台江，亦有台江16寮之稱，16寮分別為本淵寮、草湖寮、溪頂寮、陳卿寮、南路寮、和順寮、中洲寮、五塊寮、布袋嘴寮、總頭寮、新寮、公親寮、學甲寮、溪南寮、溪心寮、海尾寮。

技工林金洲預計於7月16日屆齡退休，在警界服務長達35年，任職期間以「嚴以律己、宽以待人」為準則，與同事相處融洽，受到歷任市警局、分局長官肯定及讚許。市警三分局為感謝他對分局的奉獻，特舉辦「尋根台江16寮及9個派出所」路跑之旅。

林金洲於2008年1月份開始迷上跑步，10餘年來參加42公里以上馬拉松活動達261場，其中超級馬拉松100公里有10場，林金洲在跑步中體會不同人生哲學，於65歲屆齡退休後亦能好好珍惜每分、秒的時光，不虛度光陰。

市警三分局長許坤田表示，於工作中找到人生目標，不積跬步、無以至千里；千里遠行靠的是一步一腳印走出來的，技工林金洲永遠是安南警察的成員，希望「尋根台江16寮及9個派出所」路跑之旅，能成為公職生涯中美好回憶，並祝福退休後身體健康、幸福美滿！

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