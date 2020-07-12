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美南海軍演中國亮劍？　《解放軍報》：隨時做好打仗準備

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▲尼米茲號與雷根號航空母艦在南海水域進行雙艦操演。（圖／U.S. Navy）

▲美國海軍和空軍7月4日以「維持印太地區安全」為由，在南海進行聯合軍演。（圖／U.S. Navy）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美角力升溫，雙方在南中國海持續較勁。《解放軍報》今（12）日發文，稱「越是形勢複雜，軍事這一手越要過硬」，面對波譎雲詭的國際形勢和複雜多變的國家安全環境，廣大官兵必須「練就克敵制勝的過硬本領，做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」。

《解放軍報》今日發表題為《練就敢打必勝的「防狼術」》文章。文內寫道，軍隊的根本職能是能打勝仗，軍人的根本價值是懾戰止戰，無論時代怎麼變，無論軍隊怎麼改，能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打，這個戰爭與和平的辯證法永遠不會過時。

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自微信公眾號／人民海軍）

文內還指出，「新中國成立後的幾次戰爭，不論是抗美援朝戰爭，還是歷次邊境自衛作戰，人民軍隊都堅持『人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人』的自衛原則，從不主動挑起事端，一旦對方把戰火燒到我們頭上，就果斷亮劍，一次次打出國威軍威。」

文章接著稱，抗美援朝戰爭時，正是因為志願軍把所謂的「聯合國軍」徹底打痛了，才有了停戰協議的最終簽訂，「面對那些故意使絆子、下套子、找茬子的『豺狼』，倘若我們思想麻痹、精神懈怠，空喊『狼來了』，而沒有『防狼術』，就會付出沉重的代價。」

在《解放軍報》發表這則文章的同一天，《美國之音》指出，美國第七艦隊在印太地區派遣「吉福茲」瀕海戰鬥艦。該軍艦配備艦載航空特遣隊，包括一架MH-60S「海鷹」直升機和兩架MQ-8B「火力偵查兵」（Fire Scout）無人機。

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