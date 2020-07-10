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【黃寶慧】慧眼看天下／中印兩軍後撤　中國不戰而勝贏家！？　 美軍機抵近廣東！　 川普雙航母想嚇誰！？

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新聞節目中心／綜合報導

從五月就對峙到現在的中印邊境兩軍在5號開始後撤，還清出了一段緩衝區，讓中印緊張局勢終於緩解。7月5號晚上中印展開從流血衝突以來最高級別的會談，中方由國務委員兼外交部長王毅出馬，和印度國家安全顧問多瓦爾進行了2個小時的視訊會議，雙方達成共識盡快完成一線部隊脫離接觸的進程。而解放軍也火速從對峙地點加勒萬河谷地區後撤至少1公里，印度也相應後撤並建立緩衝區。到底這場會談是誰先開頭讓步？為什麼印度媒體指中國是不戰而勝的贏家？

另外美國在國慶日出動雙航母尼米茲號和雷根號戰鬥群在南海演訓，同時根據中國大陸智庫機構「南海態勢感知計畫」披露的資訊，美軍機連續三天對中國大陸進行抵近偵察，7月8日美軍EP-3E的電子偵察機更距離廣東沿岸不到一百公里！在美中關係緊張的這個時刻，美軍究竟想要偵察什麼？ 《慧眼看天下》第105集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉、軍情與航空網站施孝瑋主編，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。▲中印兩國達成共識，紛紛退兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印兩國達成共識，紛紛退兵。（圖／達志影像／美聯社）

美疫情不見緩 川普怒退WHO
根據美國約翰霍普金斯大學統計，目前全美確診案例已經飆破300萬大關；但總統川普卻仍然保持強硬態度，受訪時堅稱美國的疫情死亡率，是全球最低的，從大流行高峰以來下降了10倍，還發推特要求境內各校不應受疫情阻撓，應該要在秋天開學。白宮更在7號證實美國已經正式發函給聯合國，要正式退出WHO。先前川普已經多次表達不滿，指控WHO偏袒中國大陸，通報疫情資訊緩慢，讓美國和世界成為受害者。這一決定也面臨了批評，有專家擔心會對美國的國家利益造成「災難」，連帶削弱美國在國際衛生的外交影響力。

▼儘管美國疫情持續延燒，美國總統川普卻堅持退出世界衛生組織。（圖／路透）

▼儘管美國疫情持續延燒，美國總統川普卻堅持退出世界衛生組織。（圖／路透）

港版國安法上路 多國抵制陸
港區國安法正式上路，許多國家紛紛對中國大陸祭出反制動作。繼美國宣布終止香港特殊待遇後，進一步傳出打算削弱港幣和美元的聯繫匯率制度，要出手打擊香港聯繫匯率制度，包括限制香港銀行業兌換美元，由川普的高層顧問團隊建議給予中國新一波施壓。而原本因華為孟晚舟案，已經和大陸關係緊張的加拿大，也宣布將暫停與香港的引渡條約並禁止對香港出口敏感軍事物資，華為的產品也成了西方國家開刀的對象。英國首相強生表示，「不希望看到國家的基礎設施遭遇風險」；而法國則透過國家資訊系統安全局長委婉表示，雖然不會強制禁用華為設備，但會鼓勵業者不去使用。如果西方世界對中國大陸的政策，將開始趨於一致，華為最快明年初恐怕就無法順利供應5G設備。

▼港版國安法生效後，多國抵制中國大陸。（圖／達志影像／美聯社）

▼港版國安法生效後，多國抵制中國大陸。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩現身了 僅釋照片引疑慮
北韓最高領導人金正恩的健康狀況，引起外界揣測，上一次的罕見現身，不但沒有消除大眾的疑慮，還引發「替身說」，終於在7月9號，透過北韓官媒公開了他的消息，率領最高人民會議常任委員會委員長崔龍海，及多名高層幹部出席祖父金日成逝世26周年的紀念日。但是官媒提供的只有照片，沒有影片也沒有其他細節，還是無法提供足夠的資訊讓外界進一步釐清有關他的諸多疑慮。

▼北韓最高領導人金正恩。（圖／路透社）▼金正恩出席祖父忌日。（圖／路透社）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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