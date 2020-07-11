美指責解放軍南海演習　中國國防部：美國是「南海軍事化」最大推手

▲美國指責解放軍南海軍演，中國國防部回應了。（圖／視覺中國）



記者林彥臣／綜合報導

美國國防部日前指責解放軍在南海西沙群島演習，造成區域情勢的不穩定。對此中國國防部回應表示，解放軍在西沙群島海域進行軍事訓練是年度訓練計劃內的例行安排，訓練不針對任何特定國家和目標，相反美國卻不斷派大批先進艦機來南海挑釁示強，威脅本地區安全穩定，是南海地區軍事化的最大推手。

中華人民共和國海南海事局6月27日宣布，自7月1日起在西沙群島海域展開為期5天的軍事訓練。美國國防部在2日聲明指出，解放軍演習的區域包括爭議水域與領土，在南海爭議領域進行軍事演習，不利於緩解緊張局勢與維持穩定，中國的行動將進一步破壞南海局勢，也違反中國在2002年「南海各方行為宣言」承諾。宣言簽署各方承諾不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動。

中國國防部例行記者會上，有媒體提問指出，美國國防部7月2日就中國軍隊在西沙群島附近舉行軍事演習發佈消息，指責中方行動導致南海局勢不穩定，對此有何評論？

▲中國國防部發言人任國強。（圖／翻攝大陸國防部）



中國國防部新聞發言人任國強回應說，「近日，中國軍隊在中國西沙群島海域進行軍事訓練，中方已於6月27日對外發佈消息。這是年度訓練計劃內的例行安排，目的是為了有效提升中國軍隊的海上防衛能力，堅決捍衛國家主權安全，維護地區和平穩定。訓練不針對任何特定國家和目標。美國國防部罔顧事實，顛倒黑白，挑撥地區國家關係，妄圖從中漁利，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

任國強表示，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體穩定向好。在此形勢下，美國卻不斷派大批先進艦機來南海挑釁示強，多次開展「航行霸權」行動，威脅本地區安全穩定，是南海地區軍事化的最大推手，與本地區國家愛好和平的努力與願望背道而馳。

任國強強調，「中國一貫致力於與地區國家構建亞洲命運共同體，發展相互尊重、平等互利的友好合作關係。我們希望美方反躬自省，停止在南海的軍事挑釁行動，停止對中方進行無端抹黑指責，停止對地區國家進行挑撥離間，停止製造緊張局勢。」

►夏天鎮靜神水只有它

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我