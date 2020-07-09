美軍機逼近廣東海岸！陸軍事專家曝非「政治作秀」...並點出驚人真相

▲美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美軍近日來在台海、南海有軍事動作，連續3天派遣軍機抵近大陸沿海進行偵查，其中一架「EP-3E」的電子偵察機，8日更一度飛至距離廣東海岸約51.68海浬（約95.7公里）的位置。對此，大陸軍事專家宋忠平認為這不僅是政治作秀，且有著軍事方面的考量，其實主要是要抓取解放軍的「電磁頻譜信號」。

北京大學海洋研究院設立的「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」在推特發文稱，美國軍機EP-3E偵察機、海軍軍機P-8A反潛機行經巴士海峽進入中國南海，其中P-8A經台灣東沙群島空域，且已連續三天執行飛行任務。值得注意的是，8日該帳號還揭露，美國海軍EP-3E中午時分通過台海南部逼近廣東海域僅距51.68海浬。

宋忠平接受《環球時報》訪問時稱，美軍「EP-3E」電子偵察機與「RC-135」偵察機抵近偵察中國沿海地區的目的，主要是為了了解解放軍重要的電磁頻譜信號，「這些行動不僅是政治作秀，而且有著軍事方面的考量」。

宋忠平進一步解釋稱，EP-3E和RC-135可以抓取「電磁頻譜信號」，然後再對「大量信號裡包含的信息進行分析和比對，試圖了解中國武器裝備和中國軍事動態的相關現狀。」

他說，以前沿部署的美軍RC-135系列偵察機為例，按任務載荷大致可分為三類，一類為通信信號偵察系統，可偵察到音訊、電傳、電報等信號；第二類載荷是針對雷達信號的偵察系統，可收集預警、制導和引導雷達的頻率等技術參數，並對其進行定位，世界上各種雷達參數都在其測量範圍內，而且測量精度相當高；第三類的話，宋忠平認為載荷主要是紅外探測系統，可在360公里內分辨出3.7米長的物體，主要用於探測彈道導彈的發射。

最後，針對美軍的挑釁，解放軍應該採取什麼樣的行動？宋忠平點關鍵表示，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作；或者可以等對方偵察機接近我國相關空域時，暫停一些軍事活動，以降低電磁頻譜信號被截獲的概率。

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