新北男去年涉網路販毒遭通緝　9個月後栽在同一警手中

▲男子涉嫌販毒去年遭逮未到案被通緝，9個月後被同名員警逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名游姓男子2019年遭新北市刑警大隊查獲涉嫌毒品案件，未料游男未見悔改，近日疑又購入大量毒品，且涉有販毒情事，再度遭到同一名員警鎖定，9日下午在新莊區將游男緝捕到案，起出大小不等共23包毒品安非他命，全案依法偵辦。

據警方調查，30歲游姓男子去年10月間因在網路論壇販毒被查獲移送，且上個月未向地檢署報到而遭發布通緝，新北市刑大偵三隊員警獲報，游男近日經常騎乘機車在板橋、新莊一帶出沒，行跡相當可疑，因此分析掌握其日常作息。

9日警方在新莊區見時機成熟，趁游男停車之際將他逮捕，並在機車置物箱內查獲安非他命4包31.67公克及電子磅秤1個，又在板橋住處內查獲安非他命19包189公克。警方認為游男所持有安非他命明顯難僅供自己使用，懷疑幕後仍有販毒網絡，警詢後依毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查。

新北市警局毒品查緝溯源中心指出，毒品危害防制條例部分條文將於109年7月15日正式施行，且將製造、運輸、販賣毒品犯罪行為之刑度及罰金大幅提高，以遏止重大毒品犯行，呼籲切勿以身試法，以免身陷囹圄，後悔莫及。

▼警方在游男機車置物箱查獲大批毒品，懷疑是打算販賣。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判 殺手突竄出狂砍報復

►影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命 網怒：自己製造的死角

►BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍 車主怒：開車30年沒聽過這條罰規