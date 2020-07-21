拒公開雙城論壇出席名單？北市：過去都是事後公布

記者楊亞璇／台北報導

台北上海雙城論壇22日舉行，北市府發言人周台竹21日宣佈，雙城論壇視訊軟體採用思科系統（Cisco Systems），周台竹說這是用消去法，雙方認為公司產品有相當程度的可靠性，對於議員簡舒培質疑北市府不公布出席名單，周台竹表示，過去在台北舉辦雙城論壇，都是在事後才會告訴大眾，因為也牽涉到被邀請人的隱私。

▲北市府發言人周台竹說明雙城論壇。（圖／記者徐斌慎攝）

議員簡舒培在臉書發文質疑，她在雙城論壇前3天要求市府提供出席名單，但包括中國、台灣的論壇出席者、與談人、台灣方企業代表，柯市府都不願提供，對講求公開透明的柯文哲真是一大諷刺。「連與會名單都無法提供，究竟是柯市府效率太差沒及早作業？還是柯市府自我審查太嚴重，整個雙城論壇的舉辦已被中共牽著鼻子走？」

對此，周台竹強調，沒有說什麼對岸點頭才能做什麼事情，沒有這種事情，過去在台北舉辦雙城論壇，都是在事後才會告訴大眾，因為也牽涉到被邀請人的隱私。他表示，我方則是柯市長、副市長黃珊珊、蔡炳坤、秘書長陳志銘也會出席，上海市長、副市長會出席，另外兩位，他沒辦法代表其他人說明，他們也是在上海市擔任重要職務，北市邀請名單產官學都有，交流範圍蠻廣。