雙城論壇明登場　 後疫情時期兩岸「機會之窗」





▲2019年雙城論壇開幕式在上海舉辦。（圖／記者宋良義攝）

記者陳政錄／台北報導

在新冠肺炎疫情爆發、兩岸關係冰降的背景下，「2020台北上海城市論壇」將於7月22日以視訊會議方式舉行，繼續保有其「兩岸唯一官方公開交流平台」的地位，淡江大學陸研所副教授張五岳分析，雖雙城論壇與兩岸之間公權力的談判、對話協商有所不同，僅處理市政層級議題，但在當前的時空背景下，「如果持續做得好，未嘗不是兩岸關係的機會之窗。」

國民黨前主席特別顧問兼大陸事務部主任、中華兩岸新時代交流協會理事長黃清賢在接受《ETtoday新聞雲》採訪時坦言，今年受疫情、中美關係影響，兩岸不只官方交流中斷，關係還有更惡化的傾向，加以國民黨擬重新檢討「九二共識」，讓國共論壇恢復難度大增，此時台灣需要一個可與陸方公開溝通的平台。

▲去年雙城論壇在上海舉辦時，廣邀台商、學者參會，但今年不只改視訊舉辦，現場參會人數也將縮減。（圖／記者陳政錄攝）

黃清賢認為，現階段台北市長柯文哲還不至於「踰矩」，把層級拉得太高，但以務實面來說，他仍是能夠在檯面上，代表兩岸進行溝通的一個公開管道，「這點從陸委會、府方的關注就可以看出來」，因此雙城論壇有相當的宣示性意義，代表兩岸之間沒有完全封閉，對陸方而言，不會連「和平發展」的機會都看不到，也能抑制激進分子輕易挑起兩岸衝突。

張五岳指出，台北上海雙城論壇在過去10年來，經歷風風雨雨、政黨輪替，仍能延續，自有其特殊意義與難能可貴之處。他認為，台北、上海兩市交流，與民生、市政、經濟議題切身相關，如果被兩岸關係的大環境影響，受池魚之殃導致無法舉辦，也非兩岸民眾所樂見。

陸方台研學者、上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪時形容，雙城論壇是兩岸在當前「緊張複雜的局面中」，大陸地方政府與台灣地方政府之間，一個比較有亮點的溝通，透過過往十屆的交流，有效推進兩岸城市管理、汲取彼此經驗。

▲柯文哲2019年赴上海出席雙城論壇時，與大陸國台辦主任劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

包承柯舉例，上海是2300萬人口的大城市，在基礎設施上有豐富經驗，於此次疫情中，確診率也比較低，而台灣在社會養老問題上走得比較早，經濟社會發展同樣具備亮點，這都有利於相互的學習、交流。

他坦言，兩岸官方交流處於停滯狀態，雙城論壇的城市交流，成為當前兩岸官方唯一機制化的交流模式，今年在嚴峻複雜的時空背景下舉辦，應可為未來兩岸在經濟、文化交流方面，帶來新方向，也有助於緩和已越來越緊張的兩岸關係。

柯文哲曾於2017年赴上海參加雙城論壇時，提出「建構兩岸命運共同體」一說，引發外界討論，而後，柯文哲避談命運共同體，保留「兩岸一家親」說法，並提出互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解等五個「互相」，也獲陸方認可。近日，柯文哲在受訪時對於今年是否提「兩岸一家親」時，僅說總比「兩岸一家仇好」，未多作回應，北市府則強調，本次以視訊會議舉辦，柯將秉持五個互相作為交流基調。



上海市政府表示，本次論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，透過交流研討，推動兩市在衛生醫療、產業經濟交流、智慧交通、區域治理與合作等方面的經驗分享和交流互動。陸方指稱，兩岸城市交流有利於增强兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。

今年雙城論壇邁入第11屆，兩市至今已簽署36項合作備忘錄，包括文化、體育、教育、環保、電競、公共衛生等領域，並促成台北松山機場與上海虹橋機場直航，惟今年受疫情影響，從原本應由上海方來台參會，改以視訊舉辦，台北市長柯文哲、上海代市長龔正分別在兩地分會場發表致詞，透過視訊交流，整體流程也較過往縮短，只進行22日一天。

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