龔正「去代轉正」上海市長　明首秀雙城論壇與柯文哲視訊

▲上海市委副書記、市長龔正。（圖／中新網）

記者陳政錄／綜合報導

上海市十五屆人大四次會議今天上午召開，會上上海市委書記、原代市長龔正當選為上海市市長，正式「去代轉正」。值得注意的是，龔正當選上海市長後的首秀，即為明天登場的「2020台北上海雙城論壇」，他將作為上海方代表在開幕式致詞，與台北市長柯文哲視訊連線。

龔正曾任山東省長，3月19日調任至上海市擔任副書記，同月23日經上海市第十五屆人大常委會決議，擔任上海副市長、代理市長，7月21日上午，經上海市十五屆人大四次會議在世博中心舉行的第二次全體會議決議，龔正當選上海市市長。

正值雙城論壇將於22日舉行之際，上海市人大常委會會議於7月21日至23日舉行，過程將決定人事任免案，進行《上海市外商投資條例（草案）》審議，聽取市政府上半年工作情況的報告。

▲2020台北上海雙城論壇之台北分會場，設立於晶華酒店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



「2020台北上海城市論壇」將於7月22日舉行，本屆以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，原先應是由上海方來台北參加會議，但受疫情影響，改視訊舉辦，兩地各設分會場，並只舉辦一天。

其中，本次上海方代表、新任市長龔正，為大陸海關系統、浙江、山東省地方官員出身，雖對台灣應不至於陌生，但與過往交流較為頻繁，甚至曾來過台灣的上海方沙海林、應勇、周波等「知台派」有些許差異，也成為此次雙城論壇的新看點。

回顧柯文哲上任台北市長後，2016年雙城論壇由時任上海市委常委兼統戰部部長沙海林率團訪台，作為資深對台工作體系官員，沙海林當時提出，「過去八年來，兩岸雙方在堅持九二共識政治基礎上，推動兩岸關係和平發展並取得重大進展」，而柯文哲以「我們了解跟尊重大陸對某些意見的堅持，也希望大陸了解及尊重台灣對民主及自由的堅持。」作為回應。

而後，柯文哲分別於2017、2019年赴上海參加雙城論壇，與多次主持兩岸交流的上海方代表、時任上海市長應勇，和大陸國台辦主任會面，2018年時，則由曾於企業任職時，就來過台灣出差的時任上海常務副市長周波，率團來台，周波還在訪台前透露，蚵仔煎、大腸包小腸、甜不辣是此行希望能品嘗的台灣小吃。

其中，2017年柯文哲和應勇均提及「命運共同體」理念，而後在2018、2019年時，兩岸雙方改成僅保留「兩岸一家親」共同論述，柯文哲陣營並提出互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解等五個「互相」。



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