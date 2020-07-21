雙城論壇敲定採用「思科」視訊軟體！北市：產品有可靠性

▲2020台北-上海城市論壇流程及雙城論壇主視覺。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北上海雙城論壇22日舉行，北市府發言人周台竹21日宣佈，雙城論壇視訊軟體採用思科系統（Cisco Systems），周台竹說這是用消去法，雙邊不願意、有政治顧慮或是其他考量的會剔除，雙方皆認為公司產品有相當程度的可靠性。

周台竹表示，台北上海雙城10點在晶華酒店召開，新冠肺炎疫情影響，上海代表團無法來台北，因此破天荒用視訊舉行，在通訊設備軟體、硬體都做過非常多測試，同時有備援系統，以防萬一。

通訊軟體部分，周台竹說，跟上海方協調後，決定採用總部設在美國加州矽谷的思科系統（Cisco Systems）。至於為何選擇思科？周台竹說，「這等於是消去法」，雙邊不願意、有政治顧慮或是其他考量的會剔除，後來決定思科，雙方都沒有反對的意見，公司產品有相當程度的可靠性。詢問是否因白宮或台灣政府常用？周台竹說，對於思科產品哪幾個政府常用，不是很了解，但經過測試穩定度非常可靠。

周台竹表示，柯文哲與上海代理市長龔正先後上台致詞，為活動揭開序幕，接著北市副市長黃珊珊演講「改變成真，挑戰疫災，創建台北的新價值」，上海副市長宗明隨後演講，「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」 ，主要論壇在11點結束，四個分論壇緊接在後。論壇主題主要是城市防疫交流、經濟發展，另有衛生醫療、產業經濟、智慧交通、區域治理4個分論壇。

周台竹並公佈主視覺，2020是充滿變動跟挑戰的一年，論壇探討如何在疫情威脅之下，加速經濟轉型，擁抱新常態，在數字與英文方面圖騰，代表疫情之下發展經濟，必須借重國際合作與數位經濟，有層次的箭頭往上，就是經過多方努力，慢慢看到非常光明的希望就在眼前。

議員簡舒培質疑未有邀請名單，難道是要等上海方點頭？周台竹強調，沒有說什麼對岸點頭才能做什麼事情，沒有這種事情，過去在台北舉辦雙城論壇，都是在事後才會告訴大眾，因為也牽涉到被邀請人的隱私。他表示，上海市長、副市長會出席，但沒辦法代表其他人說明，北市邀請名單產官學都有，交流範圍蠻廣。

對於有大陸學者解讀，國民黨不願意提九二共識，雙城取代國共論壇，成為兩邊交流的對口？周台竹指出，「上海跟北市雙城論壇舉行11個年頭，完完全全是城市交流，沒有說取代九二共識或其他」，過去十年，到今年第11年，交流主要以市政為主，其他的就不是交流重點。