快訊／東京單日新增確診243　衝破「疫情爆發以來」最高紀錄！

▲防疫期間的日本東京淺草。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《日本放送協會》（NHK）報導，消息人士指出，東京都10日新增確診超過240人，直接超過昨（9）日的單日最高確診數，是新冠肺炎疫情爆發以來最高的單日確診數，也是首次連續2天確診數超過200人。

13：43更新



東京都知事小池百合子在記者會中表示，東京都10日新增243例確診。

據分析，東京近日確診數會暴增的部分原因是因為積極推廣PCR檢查，5月25日（解除緊急狀態當天）的單日檢測人數為920人，但到6月12日的每日檢測人數就超過2000人，來到2118人。7月3日更是一舉飆升至2715人，為史上最多。

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