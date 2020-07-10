快訊／東京單日新增確診243　衝破「疫情爆發以來」最高紀錄！

▲防疫期間的日本東京淺草。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
根據《日本放送協會》（NHK）報導，消息人士指出，東京都10日新增確診超過240人，直接超過昨（9）日的單日最高確診數，是新冠肺炎疫情爆發以來最高的單日確診數，也是首次連續2天確診數超過200人。
13：43更新
東京都知事小池百合子在記者會中表示，東京都10日新增243例確診。
據分析，東京近日確診數會暴增的部分原因是因為積極推廣PCR檢查，5月25日（解除緊急狀態當天）的單日檢測人數為920人，但到6月12日的每日檢測人數就超過2000人，來到2118人。7月3日更是一舉飆升至2715人，為史上最多。
【速報】#東京都 の小池知事は #新型コロナウイルス について東京都できょう新たに２４３人の #感染 が確認されたことを明らかにしました。きのうの２２４人をさらに上回り、 １日の感染者としては２日連続で #過去最多 を更新しました。 pic.twitter.com/4tPVIhIXcw— TBS NEWS (@tbs_news) July 10, 2020
【速報 JUST IN 】東京都 新たに240人以上の感染確認 きのうを上回る 新型コロナ #nhk_news https://t.co/ZnPVn5rtN3— NHKニュース (@nhk_news) July 10, 2020