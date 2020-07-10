日本人來台都坐計程車「還當做公車搭」！櫻花妹笑證實　網神比喻揭密

▲有櫻花妹表示，日本人來台灣經常搭計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

各國文化差異大，但日本人來台灣的一個習慣，讓網友也忍不住熱論！有鄉民在PTT的Gossiping板上問卦「日本人：日本人來台灣把計程車當公車搭」，原因就是台灣的計程車車價對日本人來說很便宜。原PO也附上綜藝節目《WTO姐妹會》的片段，證明這是一位日本人新住民說的話，「你覺得呢？」話題意外引發熱論。

這位網友貼出節目片段，只見當時在討論「日本交通要命貴 露宿街頭！常有的事？！」一名叫梨梨亞的日本女孩就直接表示「日本人來台灣，都是把那個台灣的計程車當做是公車在搭的」，一句話引起主持人和來賓一陣譁然，莎莎還開玩笑「不要讓我看到日本人再搭公車」。

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▲對日本人來說，台灣計程車費並不貴。（示意圖／記者林敬旻攝）

原PO就指出，該位日本妹會這樣說，「原因是台灣的計程車乘車價，對於日本人來說真的很便宜。」他還補充自己聽說「以前台北還沒有捷運的時候，日本人來台北都搭計程車」，但就算現在台北有捷運了，大部份的日本人還是會搭計程車。

看到貼文後，就有人打比方，「我在越南也把計程車當捷運搭啊」、「我去大陸也把計程車當捷運搭」、「泰國35銖開始跳表」、「我去泰國也都搭計程車，台灣300的路程，那邊100多。」

其他網友則紛紛留言熱論，「以日本人的收入來說，可以」、「以日本人薪資，搭台灣計程車就跟台灣人喝個手搖差不多」、「因為日本計程車很貴」、「台北市搭200，日幣算起來跟他們平常搭電車錢差不多，有旅伴分錢更便宜」、「捷運還ok，但是公車搭起來很不舒服，有錢當然搭計程車。」