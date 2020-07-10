振興三倍券下週配送　桃警荷槍實彈高規格護送實體券至各郵局

▲桃園市警局平鎮警分局10日上午在高雙郵局執行護送振興三倍券實體紙本券至各郵局與支局勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對政府15日上午將在全國各郵局發售振興三倍券實體券，桃園市的實體紙本券10日上午已從台北出發送往桃園、平鎮二個郵局存放，平鎮警分局全程增派警車嚴密戒護負責運送的郵務車，警方荷槍實彈全程護送，振興三倍券實體券全部順利配送到桃園各支局，以期讓市民屆時都能順利領取。

平鎮警分局保安民防組警務員陳運照指出，平鎮區高雙郵局是桃園市南區振興三倍券總存放點，未來將陸續送往中壢、平鎮、楊梅、大園、龍潭與觀音等區郵局支局，為求護送實體券任務滴水不漏，桃市警局除派遣前導與殿後警車護送外，平鎮警方規劃層層警力荷槍實彈全程嚴加戒備與錄影蒐證，以確保運送過程不出差錯。

▲桃園市警局平鎮警分局10日上午在高雙郵局執行護送振興三倍券實體紙本券至各郵局與支局勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，送往桃園市南區的振興三倍券總價值高達數億元，該批振興三倍券實體券部分由郵局人員清點完成後，再由各行政區警察分局警車全程護送各區郵務車返回各郵局支局，警方全程荷槍實彈，並採高規格戒備，以確保市民能在15日順利領取。

平鎮警方強調，下週郵局正式販售振興三倍券實體券，預期將會有更多市民湧入郵局領取，警方除將規劃警力加強郵局周邊安全巡守外，目前警方接獲多起有關振興券詐騙簡訊，吸引點擊後騙取個資進而行騙，提醒市民朋友應多加注意，以免避免遭歹徒有機可趁。

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