影／桃園正義會教訓吞款車手　祭「冰火五重天、裸綁八爪椅」等私刑凌虐

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局配合全國「掃黑行動專案」查獲天道盟正義會黑幫6人到案，為首的趙姓男子私下籌組詐騙集團，去年發現車手暗槓贓款，竟祭出「冰火五重天」等家法私刑套餐，趙等人將車手押至摩鐵以棍棒毆打、強拍裸照等方式逼迫吐出贓款，所幸警方及時查緝到案，將趙男等6名成員依組織犯罪、強盜等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局中壢警分局查獲正義會組詐騙集團，起出大批改造槍枝、球棒與刀械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，詐騙集團以21歲的趙姓男子為首，透過成員在國高中吸收中輟生加入詐騙集團，該團分工精細，以成員充當任車手頭、取款車手與顧水等角色，各成員不得逾越職責，以強勢作風管控成員，掌控詐騙金額進出。

▲桃園市警局中壢警分局查獲正義會組詐騙集團，為首的趙姓男子僅21歲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，去年11月，趙男指派陳姓男子到台中取款70萬元，陳另外分給下游李姓男子，李男卻難敵金錢誘惑，謊稱僅取得一半款項，但被趙查出「暗槓」贓款，趙男將李男與2名同行取款友人押至汽車旅館，私下以正義會家法伺候。

這套私刑家法取名為「正義會套餐」共有4道菜色，分別為「冰火五重天」，灌冰水後再以打火機烤，「打狗棒」棍棒狂打、「屠龍刀」以刀砍人與「格雷的50道陰影」上手銬戴眼罩，綁在八角椅上拍裸照，成員輪番伺候侵吞贓款車手成員，直到允諾還錢才罷手。

▲桃園市警局中壢警分局查獲正義會組詐騙集團，將為首的趙姓男子等人移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方接獲線報，經佈線跟監掌握趙男等行蹤，本月6日在桃檢指揮偵辦下，兵分多路逮獲趙男等6名成員到案，當場查扣涉案用手機、空氣槍2把、球棒、西瓜刀等證物，全案依組織犯罪、強盜、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送桃檢偵辦。

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