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向網咖19歲工讀生借錢遭拒　啃老男拿刀刺他！「深17公分」貫破心臟亡

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▲桃園市蘇姓男子今年3月間在平鎮區網咖，因向大夜班劉姓工讀生借錢不成持刀刺死被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘇姓男子今年3月間在平鎮區網咖，因向大夜班劉姓工讀生借錢不成持刀刺死被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子今年3月間因缺錢上網咖，遂向網咖大夜班劉姓工讀生借錢不成，結果持刀強盜財物一刀刺中心臟部位，劉吃痛轉身逃跑沒幾步即倒地昏迷，警消送醫急救仍不治，行兇的蘇男還若無其事回網咖拿衣服再向警方自首；檢方偵訊時，蘇坦承曾拿刀用力往其身上捅，檢方以法醫解剖發現致命一刀傷口徑深達17公分，痛斥蘇手段凶殘，10日偵結依強盜殺人罪起訴他。

檢警調查，35歲的蘇姓男子平日無業，最近5年幾乎都耗在平鎮區南豐路這家網咖，平時都靠父母接濟，因需索無度引起父母反感，決定斷其金援，蘇男因無錢花用才想借錢上網咖，今年3月27日深夜11時57分，蘇男在網咖附近伺機尋找借錢目標，發現19歲的劉姓男子正要上大夜班，準備接也在網咖上班姊姊的中班，蘇男上前向劉男借錢未遂，雙方發生口角，蘇男以預藏水果刀突然往劉左胸口猛刺一刀，劉受傷後轉身逃跑，但沒跑幾步即倒地，隨後陷入昏迷，劉被消防人員送醫急救後仍宣告不治。

▲桃園市蘇姓男子涉嫌行兇殺人案，警方起出作案凶刀與衣服等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子涉嫌行兇殺人案，警方起出作案凶刀與衣服等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方查出，蘇男行兇後居然還步行返回網咖，取回留在店內衣服更換後再前往平鎮分局自首，案發後南豐路居民向警方透露，蘇男在27日晚上11時許在附近超商徘迴，口中喃喃自語且身體不時顫抖，曾四處向人開口借錢，一開始以為是街友未理會，沒想到會竟如此狠心刺死網咖工讀生。

▲桃園市蘇姓男子持水果刀刺死劉姓網咖工讀生，監視器畫面顯示案發前在現場徘徊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子持水果刀刺死劉姓網咖工讀生，監視器畫面顯示案發前在現場徘徊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

劉男在網咖上班的姊姊也說，店內員工都認識蘇男，但其個性孤僻，沒想到如此狠心痛下殺手，蘇男父母之前來網咖時都會一次付清欠款，沒想到弟弟會被其殺害，28日凌晨弟弟準備來接她的班上大夜班，但蘇男犯案後並未搶走弟弟錢包與手機，她實在不懂為何蘇會如此下重手，忍心殺害熟識的弟弟。

檢方根據法醫解剖結果，死者左前胸遭穿刺傷及左心室、心包囊與左肺，刀傷深度深達17公分，造成左胸大量血胸與左肺塌陷而低血容性引發休克死亡之事實，檢方認為，蘇男僅因未搶得財物即以利刃刺殺熟識的劉男，手段殘忍、惡性重大，偵結依強盜殺人罪提起公訴，但考量蘇男犯後自首，建請法院審酌適當之刑。

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