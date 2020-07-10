三井3C導入《ezAIO簡單收》支付　「三倍券」獨家加碼網購金1500元

▲藍新科技攜手三井3C啟動《ezPay簡單付》多元支付服務。（圖／藍新科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

智冠科技旗下藍新科技今（10）日宣布與三井3C全台47家門市攜手合作，導入《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，並全面升級《ezPay簡單付》振興三倍券活動，打造遊戲玩家最強回饋，獨家加碼三井3C通路，最高可享「MyCard會員點數750元」及「三井3C網路購物金1,500元」。



智冠集團簡單行動支付公司總經理鍾興博表示，《ezAIO簡單收》多元收款服務，能夠有效協助實體店家釋放櫃台空間，一機整合多元支付，方便快速的完成收款結帳，並可同時導入《ezPay簡單付》電子錢包、藍新金流信用卡支付、Line Pay、台灣Pay、Pi拍錢包、悠遊卡、一卡通等付款工具。

▲三井3C總經理王連煙化身一日店長。（圖／藍新科技提供）



鍾興博指出，《ezAIO簡單收》透過與母公司智冠集團e-PLAY實體門市通路推廣計畫，已逐漸擴大通路據點，三井3C從早期的單機版電腦遊戲、遊戲雜誌到MyCard點數的銷售，也是e-Play門市的知名店家，配合這次專為玩家打造的《ezPay簡單付》振興三倍券活動，以虛實整合應用概念。



三井3C董事長莊馥維表示，三井3C消費族群大多以熱愛3C或遊戲的使用者為主，除了早已加入智冠e-PLAY點數銷售系統，讓玩家可以方便的買到MyCard遊戲點數，去年開始也逐步改裝門市，以全新工業風格設計的品牌面貌貼近年輕族群。

▲《ezPay簡單付》獨家加碼三井3C振興回饋。（圖／藍新科技提供）

莊馥維指出，因應行動支付的浪潮，為滿足多元支付的需求，因此選定藍新金融科技集團作為合作夥伴，並在全台門市導入《ezAIO簡單收》多元收款服務，只要登入《ezPay簡單付》APP，即可在合作商店專區看到完整店家列表，並結合手機地圖進行導航至商店，快速掌握振興三倍券活動。

鍾興博強調，使用《ezPay簡單付》電子錢包APP完成登錄綁定，累積消費達3000元，還能獲得最高「MyCard會員點數500元」，並獨家在三井3C通路擴大加碼回饋，最高可以獲得「MyCard會員點數750元」，購物累計最多還能拿「三井3C網路購物金1,500元」。

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