預計增50億產值！「3步驟」成為藝FUN券店家　最快3天審查通過

▲ 「藝FUN券」將於7/22開放使用，文化部正招募藝文業者加入。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

除了行政院發行振興三倍券，文化部加碼12億推出每份600元的「藝FUN券」，總計發行200萬份，今（10）日起招募藝文業者加入，只要「3步驟」就能成為「藝FUN店家」，最快3個工作天即可收到審查結果。

文化部表示，藝文店家自即日起即可上網進行註冊（https://artsfungo.moc.gov.tw/），只要輸入統編或身分證字號，以及公司名稱、負責人、銀行帳戶等基本資料，最快3個工作天即可收到審查結果，成為「藝FUN店家」。

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▲文化部招募藝文業者加入，只要「3步驟」就能成為「藝FUN店家」。（圖／文化部提供）

「藝FUN券」APP在民眾使用時，將能即時露出附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，提供民眾消費選擇。消費時只要讓民眾掃描店家QR Code或店家掃描民眾付款QR Code，即完成付款；此外，為能即時紓解店家金流壓力，特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

▲文化部鼓勵藝文業者推出「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用方案，擴大藝文消費商機。（圖／文化部提供）

藝FUN券以「藝文專用、不限區域使用」為原則，藝文業者包含博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平臺，或是銷售節目票券及周邊商品之藝文團隊，只要具備稅籍資料，不論是事業、團體或個人工作室等，皆可成為「藝FUN券」適用店家。

文化部指出，「藝FUN券」為行政院振興三倍券的加碼措施，預計增加約50億元藝文消費產值，若能進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加250億到300億的資金注入藝文產業。

除了邀請相關藝文業者踴躍加入店家行列以外，文化部也特別鼓勵店家推出「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

相關資訊：https://www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html

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