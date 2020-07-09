快訊／桃園皮寮溪「發現男性浮屍」　遺體腫脹死亡至少2天

▲桃園市桃園區皮寮溪9日傍晚有路人發現一具男性浮屍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市皮寮溪9日傍晚有民眾路過發現一具浮屍，消防局派員打撈上岸。警方初步勘驗，遺體未有明顯外傷，死亡至少2天，根據外觀研判應該是成年男性，但由於身上未攜帶證件，將報請桃園地檢署相驗釐清死因，並尋找家屬確認身分。

▲桃園市消防局9日晚間在桃園區國際路一段附近皮寮溪打撈浮屍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局第一大隊指出，9日晚間6時26分接獲報案指稱，有路人在桃園區國際路一段413巷68號斜對面皮寮溪裡發現一具浮屍，研判已死亡多時因此未送醫，消防人員打撈上岸後交由警方處理。

桃園警分局勘驗死者發現已腫脹變形，研判死亡已至少2天左右，粗估是成年男性，年齡難以確認，死者上身穿淺色短袖、下半身穿藍色牛仔褲，因身上未發現有任何證明文件，無法確認身分與住處，屍體外觀粗估沒有明顯傷痕，已報請檢察官相驗確認死因。

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