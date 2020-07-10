北一女學渣上課狂睡…吊車尾還「半年考上台大」！　54黃蓉自曝3祕訣逆襲

▲（圖／翻攝自YouTube／54黃蓉）

實習記者陳玟婷／綜合報導

近來自稱是「北一女學渣」的54黃蓉在網路上急速竄紅，她從6月11日開始於Youtube上推出影片，其中《北一女學渣，讀書半年上台大》一片，不但揭露北一女的神祕面紗，還曝光她的3大讀書祕訣，火速引起廣大迴響，觀看人數超過20萬人，在短短幾週內，頻道已經突破3萬人訂閱。

黃蓉在影片中分享，她在進入高中後，發現大家都是強者，無法像國中一樣拿到想要的名次，因此越來越不在意排名，更朝向「學渣之路」狂奔。她在片中表示，「自己上課總是昏昏欲睡，祈禱老師抽籤不要抽到自己」，不過一到下課卻又馬上清醒，而且她會故意把書疊高，躲在書堆後吃零食，甚至時常當天才知道原來有作業要寫。

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▲（圖／張茗傑攝／經54黃蓉授權使用，未經同意請勿隨意翻拍以免侵權）

黃蓉在影片中形容自己超會睡，「早上一來就開睡，書包一放下就直接趴到桌子上睡覺，而且一定要在第一節課以前睡著。」不管是什麼課，黃蓉總是有辦法在上課馬上入睡，下課又立刻醒過來，直到升高三的那個暑假才決定開始奮發向上。

黃蓉也與大家分享幾個讀書的小祕訣，第一，關閉社群媒體，像是IG、FB她都會關掉，只留下娛樂時間拿來看美劇的應用程式；第二，排定較大範圍的行事曆，保留彈性調整讀書速度；第三，找到提升讀書效率的技巧，每個人都不一樣，找到就好好實施。

黃蓉最後考上了台灣大學哲學系，並在影片中表示，國、高中六年都是讀沒有興趣的科目，因此大學想要讀自己真正喜歡的領域。她也認為，大學並非職業訓練所，她喜歡研究人類的思考與行為，選擇填戲劇系、哲學系等一系列與人類思想有關的科系，最終分發到哲學系。