重考妹拜文昌廟！男友買21顆滿福堡「500滿分稱霸」　網閃瞎：嫁給他

▲男友買「滿分漢堡」拜拜！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

大學指考將在3日登場，把握最後衝刺外，不少考生也向神明求考運！一名女網友甜喊，日前和男友約在文昌廟碰面，怎料對方特地準備21顆滿福堡，還排成500的形狀，象徵滿分入袋。照片曝光後，一票網友卻歪樓喊，「可以嫁了！」

一名女網友在Dcard透露，去年指考成績不理想，沒考進心目中的夢想科系，只好就讀別間學校，但唸了半年，她毅然決然休學，準備再拚一次指考。原PO有自信直呼，「經過男友的調教、重考班的鞭策加上自己努力不懈的研讀，今年有可能會考到不錯的成績吧！」

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眼看指考剩不到一週，原PO男友打氣直呼，「該準備的都準備差不多了，但還剩下老天的祝福」，因此相約去文昌廟拜拜。怎料，男友根本是貼心大暖男，特地買了滿福堡，要替原PO愛的加持。

畫面可見，桌上有21顆漢堡，還排出500的數字形狀，象徵5科目500滿分稱霸。男友帥氣解釋，「去年有人學測，拜75顆滿福堡求滿分」，因此想出這個創意祈福法，希望能被神明看見。而原PO甜在心裡直呼，「還好他也蠻聰明…不是買500顆！」

▲網笑虧，文昌帝君也被閃瞎了！（圖／翻攝Dcard）



超閃照片曝光後，底下網友紛紛讚爆，「這拜拜真高調」、「真的連拜拜都要比創意，神明才記得住」、「好貼心的男友，嫁給他嫁給他」、「我以為是要SOS跟文昌求救」、「求存款變多，可以這樣拜財神爺嗎哈哈」、「哈哈，男友這行為一百分」。