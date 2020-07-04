指考英文「抗生素、海洋汙染」入題　單字題具決勝關鍵！補教師：有背有分

▲補教師認為，指考英文單字題是決勝關鍵。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考第二天下午考英文。英文補教師Gary指出，今年的考題比去年簡單一些，但是可以感覺到題目上的創新，同時也是讓考生藉由閱讀延伸更多思考。而今年的作文是要寫校園安全，可以讓考生寫出與自己相關聯的想法，平時有足夠學習的學生，應該都可以寫得滿好。

Gary說明，這份考卷與世界結合度非常高，像是出了很多歷史、文化、環保題目，比如羅馬下水道演進、毛利人文化等。單字題也出的非常好，讓有背單子的學生可以得到非常好的分數，單字題具有決勝的關鍵，而這次考題幹長度偏長一點，考生須要花時間思考，可藉由閱讀做延伸式的思考。

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至於非選題部分，中翻英考的是入場許可的應用及線上導覽，英文作文則是校園安全，英語補教老師Jr則認為，6月份新北市發生校園安全事件，甚至日前發生並震驚全球的德州校園槍殺案，也都可用來作為寫作題材。補教師漢梃說，這份考題出題偏向傳統，誘答題不多，挑戰性不高。

▲英文補教師（右起漢梃老師、Jack老師、Gary老師，後方Jr老師）。（圖／記者崔至雲攝）

另外，Gary也提到，部分閱讀題組以歷史演進角度撰寫的文章，像是各國最近在討論新冠肺炎能否有疫苗，英文考卷第16到20題就考抗生素「盤尼西林」的演進史，結合醫學知識等。

全教會則認為，這次考題取材多元，雙峰現象恐更明顯，命題設計符合新課綱素養導向精神，取材多元。選擇題型態與以往變化不大，文意字彙與學測有明顯區隔，詞彙難度提高，閱讀測驗需要仔細判讀，並做深入思考方能準確作答，非選擇題部分作文題目具挑戰性，雙峰現象恐更明顯。