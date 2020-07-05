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指考結束！補教估台大醫446分　醫牙系415分以上

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲補教師預估，醫牙系今年最低錄取門檻大約落在415分。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（5日）落幕。得勝者文教策略中心主任藍天予預估各校系錄取分數，以台大醫學系為例，因今年受數甲、物理變難影響，錄取分數相較去年約下降2分，來到446分；台大二類組以地理A組為例，預估錄取分數為375，而各校系的資工、電機近5年分數均往上升，藍天予認為，主要受就業環境影響，就業後薪資符合學生期待，因此資工及電機近幾年分數越來越高。

藍天予表示，今年一類組因數乙、公民2科比去年難；二類組數甲、物理比較難，因此會影響各系所落點預估，以醫牙校系為例，最低錄取門檻大約落在415分左右，各系門檻約較去年降低5到15分。

請繼續往下閱讀...

藍天予預估，一類組部分，台大法律系財法組須455分；台大財金系405分（3科）。進一步指出，預備考取醫牙校系的考生，5科相加415分以上有機會，最熱門的台大醫學系採５科（英、數甲、物理、化學、生物）約要446分；台大電機系採5科（國、英、數甲、物理、化學）預估要420分；想讀「中字輩」的中央、中正、中山、中興等校的學生，約要340分（5科）以上，會比較安全。

至於熱門校系，藍天予說，二類組不論哪一個學校，資工、資管科系的錄取分數不斷上升，認為是與就業出路相關。

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