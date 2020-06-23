發行首本《社會責任報告書》　管中閔：2028年台大碳中和目標50％、2048年100％

▲台大發行首本《社會責任報告書》。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（23日）舉辦《社會責任報告書》記者會。校長管中閔指出，該本社會報告書將彙整台大的教學、研究、服務等具體行動，其中，「主動、進步、自覺」是報告書的三大目標，期盼藉此能呈現台大對社會發揮的知識影響力，促進社會與經濟發展。管中閔也在會中宣示，為達到全球控制暖化在1.5℃內的全球社會責任，2028年台大將達成碳中和50％的目標；2048年達成碳中和100％的目標。

管中閔表示，貢獻社會本是大學應負之責，該本社會報告書是創校以來首本報告書，未來期待2至3年就會發行一本，發揮領頭羊的角色，與各大專院校分享USR的經驗。此報告書整理台大永續願景藍圖、社會影響力以及校園永續力等 環境、社會、治理各個面向的綜合績效；亦呈現台大如何將ESG融入教學、研究、服務社會及創新創業，以躋身全球頂尖大學之列。

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▲台大校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔也在會中宣示依據科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi），承諾善盡「巴黎協定」全球控制暖化在1.5℃內的全球社會責任，並設定減碳目標，2028年建校百年時達成碳中和50％的目標；2048年達成碳中和100％的目標。台大提出承諾將於12個月內提出明確減量目標與達成目標的減碳路徑與具體措施；並積極推動碳中和相關研究發展，包括發展太陽能、地熱發電、風能、沼氣發電等新能源科技與推動森林健康管理增加碳吸存等。





▲管中閔宣示，台大將設定減碳目標，2028年達成碳中和50％的目標；2048年達成碳中和100％的目標。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔最後也說，期望此報告書的發布能號召各校一起投入，各自發揮所長，進而有更大的整體影響力，喚起國人更關注社會責任的議題，未來，台大將定期發行USR報告書，做為自我檢視與精進的管理工具，依此進一步盤點與整合相關的教學與研究能量，讓台大的社會責任做的更深、更廣。