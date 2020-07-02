指考台大身障考場嗜睡症、猝睡症考生　監考師加碼「喚醒」服務





▲指考明日登場，各考場今日開放考生查看試場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年指考將於明（3日）起登場，各考場於今日開放考生查看試場，北區有43名身障生集中於台大博雅教學館進行考試。台大教務處註冊組主任李宏森說明，今年43位身障生將分布於9間試場，台大將協助考生應試需求，其中有兩為學生為嗜睡症及猝睡症，監考老師也將提供「喚醒服務」協助考生。



大考中心表示，今天下午3至5點，考生可前往考場查看，但因每間試場將在考前完成消毒作業，因此不開放考生進入試場內，考生只能在試場外查看座位。考生與家長進入分區時，也須配合量溫，經量測發燒者不得進入考場。而考試時，考生進入各考場前也需量測體溫，若達發燒標準，須遵從試務人員指示移至防疫用試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟。

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▲台大教務處註冊組主任李宏森。（圖／記者崔至雲攝）

李宏森指出，為了因應不同考生需求，試場備有電腦、輪椅，而這次身障生以自閉症學生佔為多數共17名，其餘特殊狀況為焦慮症、肢體障礙等，其中，也有一名考生有嚴重手汗症，試場將提供手帕給考生使用。另外，今年試場有兩位嗜睡症及猝睡症考生，台大也將請監考老師提供「喚醒服務」協助考生。

李宏森也提醒，明日為上班日，考生應及早出門，以免塞車，而隨身證件也應備妥，另外，為因應疫情，台大試場也將提供學生每日一片午餐使用的紙板用餐隔板，學生可借用。

▲台大提供午餐隔板供學生使用。（圖／記者崔至雲攝）

為落實防疫新生活，大考中心也強調，考生不配戴口罩，將禁止進入考區，已進入試場故意不戴，則扣減其該節全部成績。若考生因身心或特殊狀況導致無法戴口罩，應在考前檢具衛福部認定的醫學中心、區域醫院或地區教學醫院開立的「診斷證明書」。居家隔離、居家檢疫考生，補考日期為7月20日到7月22日。

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