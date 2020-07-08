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和平營區二營舍新建正式啓用　大基隆歷史場景林右昌領銜跨步

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▲ 和平營區二營舍新建啓用 大基隆歷史場景林右昌領銜跨步。（圖／基隆市政府提供）

▲ 和平營區二營舍新建正式啓用，大基隆歷史場景林右昌領銜跨步。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」推展的和平營區二營舍新建工程，8日落成啟用典禮，由文化部長李永得、基隆市長林右昌、立委蔡適應、海軍司令部參謀長敖以智、文化資產局長施國隆、基隆市文化局長陳靜萍剪綵，並參觀營舍。市長林右昌強調，串接大基隆歷史場景各園區，具關鍵作用，祝福進駐官兵弟兄，在好的環境都能居住愉快，順遂平安。

林右昌指出，這是「大基隆歷史場景再造整合計畫」重要工程，新營區替代原本的中濱營區，啟用後，接續進行大沙灣歷史園區再造工程，將法國公墓周邊包括校官眷舍、大沙灣石圍遺構、太平輪紀念碑及未來退輔會榮民紀念園區，都會在這歷史園區內。

▲ 和平營區二營舍新建啓用 大基隆歷史場景林右昌領銜跨步。（圖／基隆市政府提供）

▲ 自1626年西班牙人修築聖薩爾瓦多城起，開啟了基隆與世界史的連結。基隆市長林右昌（中）、文化部長李永得（左）、立法委員蔡適應（右）。

林右昌感謝文化部、海軍對基隆的重視與支持，並表示，在遷建過程中創造多贏，海軍弟兄有了嶄新營舍，可跟周邊營區整合串聯，這對執行防務有所幫助，更對串接大基隆歷史場景各個園區，起了關鍵作用。他說，圍牆會退縮，會讓和平島公園進出動線更寬敞，容納更多民眾，對地方有很大助益。

文化部長李永得表示，自1626年西班牙人修築聖薩爾瓦多城起，開啟了基隆與世界史的連結。感謝林右昌市長以文化治理的宏觀理念，進行保存、修復、再現此重要歷史場景的工作。此外，也要特別感謝國防部及海軍司令部等全力支持，配合營區的遷建，讓大基隆歷史場景得以順利縫合、串連，成果豐碩。文化部將持續爭取前瞻2.0預算，支持基隆保存重要歷史場景，讓基隆在世界文明的軌道持續發光。

▲ 和平營區二營舍新建啓用 大基隆歷史場景林右昌領銜跨步。（圖／基隆市政府提供）

▲ 文化局長陳靜萍（右1）提到，未來形塑以教育休憩為主體的場域，打造消逝歷史地景與人文資產。

文化局長陳靜萍提到，未來形塑以教育休憩為主體的場域，利用文化路徑、數位互動，打造消逝歷史地景與人文資產，將是未來發掘基隆歷史文化骨幹，擦亮基隆台灣頭重要歷史地位。

文化局表示，營舍完工後，中濱營區部隊將進駐，原中濱營區將拆除以進行「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」，將讓沙灣地區文化資產園區核心更加完整，提供民眾空間思辨基隆在地歷史及人文脈絡。

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▲ 和平營區二營舍新建啓用 大基隆歷史場景林右昌領銜跨步。（圖／基隆市政府提供）

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