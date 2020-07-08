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爆乳人妻PO魚汛秀私藏引騷動　老司機「叫召」驚知真相狂哀嚎...可惜了

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▲ 北半球都露爆乳人妻「魚汛」！尋芳客大騷動嘆「太可惜了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆警逮到低胸紫色爆乳裝的33歲越南籍陳姓人妻應召，老司機們去電獲悉她已抓，紛紛在電話大嘆可惜；露出雪白胸器的陳女，受歡迎程度讓人大驚。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

「太可惜了！」基隆市警察局第一分局警員喬裝嫖客，循網路「魚汛」逮到低胸紫色爆乳裝的33歲越南籍陳姓人妻應召接客，但不知情的老司機「叫召」電話不斷，一聽已經被抓，紛紛在電話中大嘆：「可惜啊！」露出雪白胸器的陳女，受歡迎程度讓人大驚，不過最感吃不消的卻是緝獲陳女的警方，一邊做筆錄還要代接響個不停的電話，警方也只能耐心回覆：「已經被抓了！」電話接到手軟。

某知名網路情色論壇近來出現一名身材火辣女子，PO「魚汛」文「只要哥哥給我一個機會、一定可以讓哥哥滿意暢快回家」，附上穿著深V、低胸紫色爆乳裝，完全遮不住雪白「胸器」，讓不少老司機引起一陣騷動，詢問「叫召」不斷。

基警一分局南榮路派出所獲悉後，7日透過網路巡邏，果然發現這名身材火辣的陳女，是國內某知名情色論壇在尋芳客專業術語的「魚汛」訊息中PO出，加碼主打「只要哥哥給我一個機會、一定可以讓哥哥滿意暢快回家」、「說再多不如來一次，給你沒試過的私家珍藏」，引起尋芳客網路騷動奔相走告。

員警隨即喬裝尋芳客釣魚並前往查緝，逮到33歲的陳姓越南籍人妻，果然身材火辣女子，穿著深V、低胸紫色爆乳裝，幾乎要露整個雪白胸器，隨後會同移民署基隆專勤隊在屋內查扣保險套、潤滑液等證物。

警方調查，陳女10多年前嫁來台灣，在基隆市租屋經營一樓一鳳賣淫，提供半套1600元、全套2600元的性服務。據指出陳女與台籍丈夫育有小孩，為了賺錢貼補家用，才另外接客賣淫賺錢分擔家計，目前已取得台灣身分證。

警方搜索後將她帶回派出所偵訊，沒想到老司機們來電整晚響不停，讓辦案人員接到手軟，警方不斷接電話回覆，不少老司機聽到「已經被抓了！」還長嘆一聲，「太可惜了！」，偵查後依違反社會秩序維護法裁處及移送基隆地檢署偵辦。

剛到任的基隆市警察局第一分局長楊効宜特別指示，暑假期間更要防制青少年涉入色情場所，各派出所將增加巡邏密度，加強查緝。

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