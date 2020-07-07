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「愛在基隆相遇時」未婚聯誼　林右昌為未婚男女浪漫牽紅線

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▲ 基隆「愛在基隆相遇時」未婚聯誼 林右昌為未婚男女浪漫牽紅線。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆「愛在基隆相遇時」未婚聯誼，林右昌為未婚男女浪漫牽紅線。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府「愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動已經開始報名，凡年滿25歲設籍基隆的單身市民都可以免費參加，兩場聯誼活動分別在8、9月登場，市長林右昌7日與民政處長王榆森呼籲有意參加的市民朋友把握機會，希望能為單身男女尋覓適婚對象共組家庭，提升基隆的結婚及生育率。

林右昌表示，基隆市政府舉辦的「愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動，今年已經邁入第四年，過去一直受到許多市民甚至家長的關心跟支持，今年共規劃辦理兩場次，分別開放60位活動名額，男女各半，廣邀年滿25歲設籍基隆之單身朋友免費參加，自即日開始受理報名。

▲ 基隆「愛在基隆相遇時」未婚聯誼 林右昌為未婚男女浪漫牽紅線。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市政府舉辦的「愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動，今年已經邁入第四年。

林右昌指出，市府也有不少單身同仁，因此他特別在市務會議中宣布，請各處局首長鼓勵同仁參與，若能夠在活動中遇到心儀的另一半，甚至步上紅毯，他一定會加碼送紅包。

民政處長王榆森表示，市府往年舉辦未婚聯誼活動，皆獲民眾熱烈迴響，好評如潮詢問度爆表，今年配合防疫工作活動延期，並特別選擇在擁有基隆無敵海景的長榮桂冠酒店舉辦，讓參與市民約會互動，同時品嚐五星級茶點，享受悠閒自在的交流時光。

民政處表示，為兼顧活動品質以及防疫措施，參加人數名額有所限制，呼籲市民把握機會踴躍報名，愛在基隆相遇時系列活動，自106年起首次舉辦，迄今累計辦理7場次合計374人次參與，至少有二成以上來電速配，已有1對佳偶結為連理。

▲ 基隆「愛在基隆相遇時」未婚聯誼 林右昌為未婚男女浪漫牽紅線。（圖／基隆市政府提供）

▲ 慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀，並祈求月老護佑姻緣美滿。

王榆森指出，基隆慶安宮主委童永對於現今社會少子化的現象也相當關心，連年與市府合辦未婚聯誼活動，一同成為幸福推手，除贊助速配獎項外，更大方允諾透過活動結識步入紅毯的參加市民，只要通知主辦單位分享結婚訊息，慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀，並祈求月老護佑姻緣美滿。

民政處也特別鼓勵及提醒過去三年曾參加活動的市民，不吝分享喜悅，將獲得基隆知名飯店、喜宴會館及婚紗公司客製化新婚優惠方案，如果有好消息的市民記得主動向民政處聯繫，將協助市民爭取優惠。

基隆市政府「2020愛在基隆相遇時」舉辦兩場次，首場次於8月15日登場，為確保活動過程的互動性開放60位名額，自7月7日起至7月27日受理報名；第二場次將於9月19日辦理，自8月3日至8月28日受理報名，除採用線上報名方式之外，基隆各戶政事務所皆開設受理諮詢及報名專櫃，提供市民直接親切服務，詳情請詳閱活動專頁：https://reurl.cc/GVRa9G

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▲ 基隆「愛在基隆相遇時」未婚聯誼，林右昌為未婚男女浪漫牽紅線。（圖／基隆市政府提供）

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