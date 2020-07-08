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免費開班授課！手譯員劉秀緞發尋人啟事　幫聾人暢所欲言

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▲劉秀緞偶然看到手語培訓班招募，從此一頭栽進了手語的世界。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

劉秀緞偶然看到手語培訓班招募，從此一頭栽進了手語的世界。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「透過一雙手進入聾人世界，是令人感動的」東部地區唯一拿到乙級手語翻譯技術士證照的劉秀緞這樣形容手語的迷人之處。因為不捨聾人「有口難言」，劉秀緞在臉書發起一項尋人活動，願意免費為聾人開班授課，為聽障朋友搭起和外面世界的溝通橋樑。

劉秀緞手譯資歷長達12年，日前在防疫記者會上備受注目的「神級手譯員李振輝」就是她的啟蒙老師，過去在教學生作文的她是在97年時偶見手語培訓班招募，從此一頭栽進了手語的世界，陸續考取了丙級和乙級的技術士證照，是東部三縣市的唯一人。

▲劉秀緞偶然看到手語培訓班招募，從此一頭栽進了手語的世界。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

不捨聾人「有口難言」手譯員劉秀緞發尋人啟事，要助聾人暢所欲言。

劉秀緞表示，手語是聾人與外界溝通的橋梁，但可惜仍有很多聾人無法學習，透過手語來跟外界溝通，即使心中有思緒想法也無法和他人分享，讓她覺得相當不捨，因此才會發起免費的手語教學活動，希望找到這群聽障朋友，打開他們和世界溝通的門。

據統計花蓮縣內聽覺與語言障礙者約近3千，但仍隱藏許多無法與外界溝通的聾人。因此劉秀緞希望大眾幫忙找尋，「我願意免費教他們學手語用手說話」，請親友或家人協助報名，只要5人以上就可開班，讓他們有個能溝通及情緒紓解的管道，以雙手暢所欲言表達。

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