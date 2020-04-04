陳時中突cue！女記者「客語甜嗓防疫」本尊曝　網傻：手譯員神同步翻譯

▲正妹突上台，用客語宣導防疫！（圖／ETtoday新聞雲直播）

記者劉維榛／綜合報導

今（4）日國內再增7例新冠肺炎（COVID-19）確診病例！連假第3天各景點仍是人山人海，指揮官陳時中拼命呼籲，保持社交距離、戴口罩，沒去的人就不要再去了。記者會結束前，還主動CUE客家電視台女記者宣傳防疫，掀起PTT鄉民暴動。

一名網友在PTT爆卦，以「客家記者是不是超厲害的」直呼，「真的超厲害的啦，應該不是SET好的，能夠馬上反應馬上講又不會怯場，客家妹子是不是超厲害的！」

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《ETtoday新聞雲》直播影片曝光，47分30秒開始，儘管女記者戴著口罩，甜美嗓音一秒讓人耳朵懷孕，「客家鄉親朋友請連假期間若有到人多的觀光景點，請保持室外保持1公尺，室內保持1.5公尺距離…記得勤洗手，身體不舒服，請快快就醫給醫生看，有任何問題請打1922中央流行疫情指揮中心，謝謝大家！」

▲網傻：手譯員神同步翻譯！（圖／翻攝PTT）

底下網友暴動，也狂讚手語老師神同步，「我客家人我驕傲」、「手語老師照翻真強」、「客家電視記者壓根沒想到會被CUE」、「手語老師也很厲害！馬上翻譯」、「下次原民台記者也上，每天換不同的去，不同民族都說一次」、「 手譯員是認真有翻，社交距離戴口罩什麼的都有翻」、「這是海陸腔，感覺是桃園新竹的」。

另有網友肉搜，客家女記者似乎是蘇韋宣，畢業政大的她，過去也待過原住民電視台，如今突然爆紅，肯定始料未及。

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