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台大法律畢業卻投入手語世界！記者會「神級手譯員」轉念原因曝光

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記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，中央流行疫情指揮中心天天召開記者會說明最新疫情；12日記者會時，BBC記者突然的英文提問，卻也讓手語翻譯員李振輝，因為流暢的「零時差翻譯」而在網路上爆紅，在新聞現場不起眼的他，其實是台大法律畢業的高材生。

擁有30多年翻譯經驗的李振輝，12日面對BBC記者突用英文問「台灣離中國這麼近，但卻只有49例確診，為什麼台灣防疫這麼成功？」、「歐洲疫情已失控，請問我們可從台灣學到什麼經驗？」等問題臨危不亂，現場人員包括陳時中，立刻用筆記下BBC記者問題，但李振輝可以立刻能夠手語翻譯，讓網友看呆。

▲▼0312中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

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▲手譯員李振輝因為當時零時差翻譯BBC記者的英文提問，在網路上爆紅，被稱為是「神級手譯員」。（圖／記者黃國霖攝）

根據《商業周刊》的報導，李振輝當年從沒想過會踏上手語翻譯這條路，而是因為和啟聰學校的朋友在公車上比手語，引來側目，才決定認真學習手語。當時全家人都對台大法律畢業的他寄予厚望，從沒想過李振輝會決定轉身投入手語翻譯的世界。碩士畢業後，李振輝進入台北市社會局擔任手語翻譯，在李振輝進入公部門之前，台灣並沒有手譯員的一套專業認證，在他加入之後，他協助建立了一套完整的手語翻譯人才資料庫，讓更多人可以成為有證照認證的手議員。

雖然手譯員的薪水並不像口譯員那般高，但在他努力建構系統之下，如今全台取得手語丙級證照者已有400多位，乙級證照者則有53位。

其實，李振輝選擇投身手語翻譯超過30年，他表示，自己只會英文、中文，英文只能盡量聽、盡量比，無法百分之百，因為翻譯時至少要能夠傳達九成以上的訊息，那天對於BBC記者的提問，他自認只有翻譯五、六成，其實不及格。

李振輝表示，一開始最難比的手語是「冠狀病毒」，起初台灣並沒有這個詞，直到國外有這種手語傳進來，才知道怎麼比。因為訊息來的太快，台灣的聽障朋友還沒有足夠的訊息研發出應對的手語，所以許多手語仍在揣摩中。

衛福部小編曾在粉專上澄清，「手語老師」和「手語翻譯員」2種角色和功能其實完全不同，手語老師主要任務為教導手語；手語翻譯員則是為聽障者、聽人進行翻譯。

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