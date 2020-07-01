聽障溝通無障礙　雲林縣府開辦手語翻譯視訊服務

▲雲林縣府推出即日起只要手機加入手語視訊服務的LINE「yltwsl」，即可以馬上使用手語翻譯視訊服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣約有5000多名聽覺障礙者，對於聽力有障礙的人來說，手語是他們的母語，喜怒哀樂、千言萬語都只能靠肢體動作、臉部表情去表達，無法像一般大眾一樣藉由自己的聲音與大眾之間有雙向溝通的交流。縣府推出只要手機加入手語視訊服務的LINE「yltwsl」，即可以馬上使用手語翻譯視訊服務。

雲林縣近年透過公益彩券盈餘分配款的挹注，培養了一批優秀的手語翻譯員及同步聽打員，陸續開辦了「手語翻譯服務」及「同步聽打服務」，可協助聽障朋友於就醫、洽公、參加會議和活動時能清楚獲得相關訊息，並符合身心障礙者權利公約(CRPD)推行的「障礙者資訊平權」概念，不但促使聽語障者及一般大眾能更加快速理解雙方的想法，更可以使聽障者的需求被聽見。

社團法人聽語障福利協進會理事長吳本洋表示，手語翻譯視訊服務的設立，真的方便了很多，以前如果臨時有需求，多只能夠請別人幫忙打電話幫忙轉達事情。如果突發狀況來不及申請手語翻譯，就只能使用筆談。隨著視訊服務的設立，有需要的時候能夠直接拿起手機使用視訊服務，讓距離不是問題。透過手語翻譯、同步聽打和視訊服務，讓社會可以看見聾人的聲音。希望未來服務能夠普及化，打造一個真正的無障礙環境。

雲林縣政府社會處處長林文志提醒，為了保障聽障朋友獲得資訊的權益，希望大家在辦理活動或記者會時都能申請手語翻譯服務或者同步聽打服務，以協助聽語障朋友能暢所欲言表達自己的意見，為自己爭取權益，這是聽障朋友參與公共事務之基本權益，並可增加其社會參與的機會。

只要使用手機加入手語視訊服務的LINE「yltwsl」，就可以馬上使用手語翻譯視訊服務，目前的時間為週一、週三、週五的早上九點至十二點，以及下午的兩點至五點，手語翻譯服務以及同步聽打服務時間為週一至週五早上八點至下午五點，如有手語翻譯服務之相關的問題，都可以逕洽社團法人聽語障福利協進會詢問，聯絡電話:05-56972639。

▲雲林縣近年透過公益彩券盈餘分配款的挹注，培養了一批優秀的手語翻譯員及同步聽打員，陸續開辦了「手語翻譯服務」及「同步聽打服務」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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