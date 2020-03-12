BBC記者英文提問竟秒翻譯　「神級手譯員」超狂背景曝光

記者董美琪／綜合報導

中央疫情指揮中心12日記者會上，最受注目的莫過於站在指揮官陳時中後面的「手語翻譯員」，不少網友看直播發現，面對BBC記者突然用全英文提問，還能繼續即時翻譯，都相當佩服，現在「手翻員」李振輝的超狂背景也曝光了。

擁有30多年翻譯經驗的李振輝，面對BBC記者突用英文問「台灣離中國這麼近，但卻只有49例確診，為什麼台灣防疫這麼成功？」、「歐洲疫情已失控，請問我們可從台灣學到什麼經驗？」等問題臨危不亂，現場人員包括陳時中，立刻用筆記下BBC記者問題，但李振輝可以立刻能夠手語翻譯，讓網友看呆。

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▲0312中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝，下同）



其實，這名手譯員李振輝畢業於台大法律系，選擇投身手語翻譯超過30年，他表示，自己只會英文、中文，英文只能盡量聽、盡量比，無法百分之百，因為翻譯時至少要能夠傳達九成以上的訊息，今天只有五、六成，其實不及格。

衛福部小編也澄清，「手語老師」和「手語翻譯員」2種角色和功能其實完全不同，手語老師主要任務為教導手語；手語翻譯員則是為聽障者、聽人進行翻譯。

李振輝表示，一開始最難比的手語是「冠狀病毒」，起初台灣並沒有這個詞，直到國外有這種手語傳進來，才知道怎麼比。因為訊息來的太快，台灣的聽障朋友還沒有足夠的訊息研發出應對的手語，所以許多手語仍在揣摩中。

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