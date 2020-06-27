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餛飩比同學多一倍！施世治淚憶麵攤媽　「妳在哪裡？」已當校長的他想見妳

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▲ 屏東星星校長施世治北上找餛飩麵媽媽 一碗麵2倍餛飩窮學生懸念30多年。（圖／施世治授權提供）

▲ 屏東星星校長施世治北上找餛飩麵媽媽，一碗麵2倍餛飩窮學生懸念30多年。（圖／施世治授權提供）

記者郭世賢／台北報導

「我一直以為餛飩麵裡的餛飩就是這麼多！直到有一天，我發現我的餛飩比同學多一倍。」施世治說，他站了起來，帶著兩行淚，走向賣麵的老闆娘，老闆娘搖搖頭對他說「別哭！」。那是1980年代，施世治從屏東到台北補習，準備重考大學，他一個月只有1000元的餐費可用，吃麵已算奢侈的一餐。

施世治目前是屏東市建國國小校長，有「星星校長」之穩，他說，在那大學聯考自然組錄取率只有16%的年代，他考連送志願卡的門檻都沒達到，老爸清出口袋所有的錢，送他進到台北來補習苦讀。獨自從遙遠貧困的屏東來到台北，每個月只有1000元的生活費，還經常捉襟見肘，所以看起來面黃肌瘦，一副風吹就倒的樣子。

請繼續往下閱讀...

施世治他住在羅斯福路附近的南昌路二段，路邊有個看起來得白白淨淨的媽媽，都推著一台推車在南昌路有個三角公園擺攤賣麵，每周他會奢侈的選一天，去三角公園麵攤吃麵。

▲ 屏東星星校長施世治北上找餛飩麵媽媽 一碗麵2倍餛飩窮學生懸念30多年。（圖／施世治授權提供）

▲ 施世治說，不斷地回到台北尋找，只打聽到賣餛飩的母子已經回蘆洲了。

去吃麵沒多久，老闆娘就建議他吃餛飩麵，可能因為彼此有著互動，所以在那裡吃麵不知為何，他就是沒有異鄉遊子的孤獨感，慢慢的，隨行的同學們，發現他的餛飩麵「好像不一樣」，說是懷疑老闆娘想把她白白淨淨的女兒嫁給他，他覺得很好笑心想，「真是太扯了，誰會看上屏東上來身無分文的窮小子。」

就在他即將離開台北的前幾週，同學決定解開這個疑題，等到老闆娘餛飩麵上桌，同學翻攪他那碗麵，發現餛飩數量是他們的一倍多。終於知道老闆娘為何建議施世治要吃餛飩麵，因為就是要多藏餛飩給他！愛哭的他，當時眼淚就流了下來，一直以為餛飩麵裡面本來就有那麼多顆餛飩…他站起來準備走向她，她做手勢要我把眼淚擦一擦，輕輕搖搖頭說「別哭」。

▲ 屏東星星校長施世治北上找餛飩麵媽媽 一碗麵2倍餛飩窮學生懸念30多年。（圖／施世治授權提供）

▲ 台北南昌公園走訪述說了當年的故事，但附近都已經改建成大樓。

過了幾年那裡變成水果攤，望着南昌公園的角落，他的眼眶又不爭氣的含著淚，他怪自己隔太久才去探視，現在連人家的名字都不知道，雖然他不斷的到台北南昌公園走訪述說了當年的故事，但附近都已經改建成大樓，問不到餛飩麵媽媽的下落，他只能望著侷促的台北的天空興嘆。

「離開台北前，我還特別去道謝」，施世治還記得，老闆娘淡淡說，「來台北時，再來吃餛飩麵。」只是沒想到短短幾年就人事全非，但昔日的餛飩香，讓他一輩子都忘不了。他說，真的很想找到這位餛飩麵媽媽，當面再跟她說聲謝謝聊聊別情。

施世治說，他不斷地回到台北尋找，只打聽到賣餛飩的母子已經回蘆洲了，希望有善心的人士幫幫忙，找到「餛飩麵媽媽」，讓他了一樁平生最大的心願。

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▲ 屏東星星校長施世治北上找餛飩麵媽媽 一碗麵2倍餛飩窮學生懸念30多年。（圖／施世治授權提供）

▲ 台北南昌公園走訪述說了當年的故事，希望有善心的人士幫幫忙，找到「餛飩麵媽媽」。

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