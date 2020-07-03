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「新店葉問」還原真相！揮拳單挑轎車駕駛　遊覽車司機打臉網友

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市碧潭橋遊覽車司機單挑轎車駕駛的行車糾紛影片，近日在網路上掀起熱議。被網友封為「新店葉問」的陳姓司機不滿轎車駕駛將影片PO上網，出面反控是對方先挑釁，當時車上都是學生，讓他想起一些重大社會案件，才會下車理論，「為什麼一個超車不當，搖下車窗就拿出鐵棍亂舞？」

單挑轎車司機，遊覽車司機出面澄清。（圖／翻攝自東爆料公社）

▲陳姓司機擺出架式要轎車駕駛下來單挑。（圖／翻攝自東爆料公社）

影片中，穿著黑色背心、戴眼鏡的遊覽車司機，一邊拍打車窗一邊挑釁，要求轎車駕駛下車單挑；身穿橘衣的駕駛氣不過，一度拿出短鋁棒想下車開戰，還問身旁的陳姓女乘客，「他（遊覽車司機）是不是有病？」陳女一手錄影一手抓住友人說，「好了，不要下去跟他吵」，態度相當淡定。

事後這段行車糾紛影片被陳女PO上網，掀起網友熱議，紛紛留言調侃遊覽車司機是新店葉問，「新店格鬥天王」、「開車開到一半突然想打快打旋風的概念」、「為什麼我會從頭笑到尾」、「不知道為什麼看他的動作超爆笑的」。

單挑轎車司機，遊覽車司機出面澄清。（圖／翻攝自東森新聞）

▲陳姓司機出面澄清。（圖／翻攝自東森新聞）

對於網路輿論，陳姓遊覽車司機出面接受媒體採訪，強調他是一名私立學校的交通車司機，當時因為切到右側車道，轎車駕駛可能覺得遊覽車車速比較慢，沒有讓他先超車，就突然罵髒話，還拿鐵棍亂揮舞。

陳姓司機提到，他本身有小孩，最小的才4歲，加上事發當時車上都是準備返家的學生，腦海中突然浮現出鄭捷事件、小燈泡事件，擔心學生們發生危險，這才決定上前理論，「我都覺得這個世界生病了，為什麼一個超車不當，搖下車窗就拿出鐵棍亂舞？」

由於當事人雙方各執一詞，警方表示，兩人的行為恐怕涉及強制、毀損以及恐嚇等罪，但他們事後都沒有提告，整起事件還有一些疑點，仍需進一步調查才能釐清。

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