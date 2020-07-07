勞斯萊斯違停撞到女騎士　駕駛狂嗆假車禍要錢「給妳1萬夠不夠」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名媽媽6日晚間在臉書「爆料公社」PO文聲稱，女兒4日傍晚6時許騎機車外出，剛立好中柱就被想要靠邊停的銀色汽車擦撞，駕駛不僅辱罵女兒想要製造假車禍，還嗆聲「給妳一萬夠不夠？夠不夠」，態度相當強硬，讓她忍無可忍，決定公開38秒的監視器畫面，讓大家來評評理。

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▲汽車開過來時，女騎士已經立起機車中柱。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO提到，發生擦撞之後駕駛先是在車內叫囂，指責女兒的機車撞到他，一聽到要報警就認為是要「詐財」，還說自己有認識當地的警員，當場打電話過去，但並未接通；接著女兒自行打電話報警，到場協調的警員卻請雙方互相道歉，顯然是想息事寧人，雖然知道地方警員工作很辛苦，不過，這麼做無法達到教育孩子的效果。

原PO與丈夫接獲通知前往現場了解狀況，警員說如果要提告就要到警局做筆錄，也會通知駕駛到場，但通知之後對方會不會配合就不知道了，讓她聽了忍不住傻眼直呼，「法規到底是哪時候改成這樣？」

▼▲汽車擦撞到機車，導致中柱傾倒，女騎士還嚇了一跳，趕忙伸手扶住。

更讓原PO不滿的是，駕駛全程不停辱罵，指責是女兒製造假車禍，故意用機車撞他的車，頻頻嗆聲「機車撞我就是為了要錢」、「給妳一萬夠不夠？夠不夠」、「我沒缺妳那一點錢」、「妳就是製造假車禍，妳的樣子就是缺錢」。

「我是當事機車主的媽媽，您有多少錢是您的事，我的家人、孩子，都沒缺您的錢！」原PO在文章最後反酸駕駛，並建議他如果真的錢太多，不妨做點公益幫助弱勢，「我的女兒如果當下是得到道歉，簡單的道歉，就沒事了，這樣處理不是很好嗎？」

大部分網友看完38秒的監視器畫面，幾乎一面倒力挺騎士，還有眼尖網友認出駕駛開的銀色汽車是很像是要價3000萬元的勞斯萊斯「幻影」，並紛紛留言表示，「為什麼妹妹要道歉？就是汽車駕駛有問題啊」、「第一次看到三寶開RR（勞斯萊斯）」、「紅線停車，駕駛應該先吃上違停的罰單才對」、「第一次聽到沒錯要互相說對不起的，搞不好車是借來的」。