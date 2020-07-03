鑽縫A到小客車「擋泥板掉落」！騎士回頭跩瞪秒落跑　車主傻眼：不關心我嗎

記者陳羿妏／綜合報導

馬路上有不少騎士「見縫就鑽」！北市一名小客車車主指控，6月30日下午他開車開到一半，旁邊突然竄出一名男騎士，不但害車子的擋泥板當場掉下，甚至僅回頭撇一眼，隨即離去，連下車查看、道歉都沒有，車主將行車影片PO上網後，網友們看完相當憤怒，支持他報警處理。

▲北市6月30日一名騎士亂鑽小客車車縫，卻只回頭撇一眼隨即騎車落跑，車主相當無言。（圖／翻攝臉書《爆料公社》，下同）

車主2日於臉書《爆料公社》PO出一段行車紀錄器畫面，他表示，懶得管騎士是否愛鑽，A到愛車也可以算了，因為騎士僅造成擋泥板掉下「斷了一支鎖點」，不想為了2、300元的東西請警察來。

不過，車主更在意的是，騎士明知道擦撞車輛，僅顧著自己機車是否有事，根本不打算下車了解狀況，反而用了「不友善的眼神」回頭看一眼，下秒直接騎車落跑，除了車主，車上乘客、隔壁車主全部傻眼，認為「砰」的聲音那麼大，騎士卻不來關心他，讓他相當無言。

▲小客車遭撞後，擋泥板掉下。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「補報警，肇事逃逸⋯⋯」「這應該要報警或檢舉，不然這屁孩都學不會」、「報警吧！肇事逃逸有刑責的」、「告下去，給他一點教訓，連道歉手勢都沒看到」、「愛鑽車縫撞到還一副別人錯一樣…」、「支持報警」。

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