傳年底開放陸生私校批「太慢」　已有學生想跳槽轉學、高教招生雪上加霜

▲各國境外生陸續返台。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，台灣至今仍有7000多名陸生無法返台上學。對此，不少大學校長認為，這已經影響到未來兩岸學術交流，甚至對於台灣高教少子化問題雪上加霜，呼籲政府儘速讓陸生分批分流返台，以利安排防疫宿舍。

目前台灣已逐步開放部分國家/地區境外生返台，但名單當中仍沒有陸生。根據媒體報導，陸委會內部已計畫安排陸生於年底返台。

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對此，世新大學副校長李功勤指出，雖然目前尚未接收到此消息，但是許多大學都已做好萬全準備，防疫宿舍也都準備好了，甚至教育部上禮拜來文，要求各校聯繫該縣市政府衛生局，需要證認學校的防疫宿舍都符合資格，可見教育部也是很支持陸生返台。

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

李功勤說，今日報導指出陸生需年底才能回來，讓他一早就收到很多陸生來信表示非常難過，認為台灣一拖再拖，甚至已有學生家長要求學生轉學。李功勤認為，陸生無法來台，已影響很多，呼籲政府盡速讓陸生分批來台就學。

實踐大學校長陳振貴也說，對於此消息雖然保持懷疑態度，但認為時程上相當緩慢，認為陸生不來已影響台灣高教，讓未來高教招生雪上加霜。

對此，陸委會應詢回應，「應為不實消息」，強調有關陸生返台，仍須依指揮中心會同教育部等相關機關，審慎觀察疫情發展情況據以評估辦理，籲請各界勿妄加揣測。

