去了才發現是無聊景點！「被IG照騙」他曝經驗：有夠失望　網反舉1例超中肯

▲到現場才發現好無聊的景點，網友點出關鍵：「跟誰去玩才是重點。」（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣各縣市都有獨特觀光景點與特殊秘境，但部分景點因為商業化程度高，或是被社群打卡照片美化，導致後面許多參訪者「期待越高，失望越大」。一名網友在批踢踢表示，他日前看了一篇盤點「過譽」的觀光景點，就好奇「大家有沒有在網路看見景點照片超美，去了卻有夠失望的景點呢。」

原PO在批踢踢八卦板表示，他日前在網路上看見一篇景點整理的文章，內容在討論各地部分被「過譽」的觀光景點，而且他去了以後也發現「真的沒什麼」，讓他好奇大家有沒有類似經歷，「看到網路上光鮮亮麗的景點照，滿心歡喜的放進口袋名單，結果去了卻有夠失望的景點。」

▲除了有網友點名景點外，也有許多人認為「台灣老街都一個樣。」（圖／取自免費圖庫stocksnap）

文章分享後立刻引發網友熱議，有人點名「水往上流，根本就水溝啊」、「高跟鞋教堂」、「妖怪村，太商業化，商品同質性高」、「台南水晶教堂」、「落羽松，就拍起來好看」、「主打打卡景點的地方」、「一堆要開車2小時，結果只有拍照功能的IG景點。」

也有人說「台灣能玩的景點都是健行類的」、「所有老街都一個樣」、「老街、夜市、全台灣都一樣」、「老街根本騙局」。但也有人說「重點不是景點，是跟誰去，好嗎」、「跟會玩的朋友去，再無聊的點都好玩。」