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高雄市長補選財產申報曝光！李眉蓁「21筆不動產」　陳其邁背債1380萬

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▲▼高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長補選參選人財產申報曝光。（合成圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

高雄市長補選選戰即將開打，各候選人的財產申報也隨之公開。其中，以國民黨參選人李眉蓁所申報的土地、房產最多，民進黨參選人陳其邁則有約1380萬元的債務。

依據財產申報資料，陳其邁與妻子吳虹申報的資料當中，有3筆土地、3筆房產，其中1筆房產位於苓雅區，總面積186.3平方公尺，所有權人為陳其邁，其餘兩筆都位在左營，總面積分別是280.02平方公尺、331.96平方公尺。

陳其邁與妻子申報的存款為534萬餘元，其中屬於陳其邁名下的僅有約13萬元。此外，2人還有約新台幣1380萬元的債務，分別為約1355萬元的房屋貸款，以及約24萬元的信用貸款。

▲李眉蓁30日拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李眉蓁名下的房產與土地共有21筆，多數是丈夫繼承。（圖／記者洪靖宜翻攝）

依據李眉蓁的申報資料，她與丈夫名下共有14筆土地、7筆房產，其中有8筆土地、3筆房產來自繼承。李眉蓁與丈夫共有4968萬的房屋貸款，名下存款則為100萬元新台幣。

再看到吳益政的資料，吳益政配偶欄空白，名下沒有土地、房產及股票等有價證券，但有2輛汽車以及約52萬元的存款，債務則為210萬元。

 

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