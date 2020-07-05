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民眾黨重提高捷泰勞抗暴事件　柯文哲：描述事實有什麼問題？

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記者楊亞璇／台北報導

民眾黨5日在臉書重提2005年高捷泰勞抗暴事件，指當年陳其邁是高雄市代理市長 ，陳菊則是勞委會主委 ，兩人因此下台負責，暗諷「鑑往知來，陳其邁出任高雄市長會發生什麼事？而陳菊出任監察院長又會發生什麼事？」對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲5日下午回應，只是描述一個事實而已，有什麼問題？

柯文哲5日下午陪同民眾黨高雄補選參選人吳益政，對於民眾黨臉書重提高捷泰勞抗暴事件，柯文哲稍早在鳳儀書院受訪表示，2005年台灣在人權方面，並沒有相當善待移工，既然以前做得不好，現在也只能說要努力改進，以前走路工、造謠、虐待外勞還是不對，應該直接問他說「你改了沒有？」這樣才對。

▲▼柯文哲輔選吳益政 。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲輔選吳益政 。（圖／民眾黨提供）

柯文哲接著前往高雄自由黃昏市場拜票，再度被問到民眾黨臉書po出高捷泰勞抗暴事件，柯文哲聽聞後笑了出來，表示「他只是描述一個事實而已，有什麼問題？」柯文哲接著再度聳肩說，「他只是描述一個事實，好像也沒有什麼」。是否砲火朝向民進黨？柯文哲回應，「哎呦，我跟你講，我們也不會說什麼炮火啦，常常就是說，有些疑問大家拿出來討論討論，就這樣而已啊」。

吳益政表示，泰勞事件他在當議員，跟代理市長陳其邁他沒有直接關係，但是捷運發包結構、利害關係，跟民進黨結構有直接、間接關係，20年高雄給國民黨、民進黨機會，陳其邁也擔任代理市長、立委、副秘書長，20年來高雄面對所有問題，都沒有看到他提出來，享受長期執政利益。吳益政愈講愈生氣，語氣加重說「我在高雄沒有任何場合，看到他出現、看到他發言」。

吳益政表示，他應該提出現在要做什麼，不是民進黨不好，輪到國民黨，國民黨不好又輪到民進黨，「這樣輪來輪去去高雄的利益在哪裡？」歡迎他提出來，不是用文青的回話，「巴黎人又怎麼樣？那我高雄人又怎麼樣？」老是談巴黎，20年來20年來在中央享受這麼多權利，「我很生氣地想要問你，希望你說明未來做什麼」。

吳益政拋出三個問題，第一，統籌分配款在立遠躺20年，你想做什麼？第二，800億怎麼跟中央要錢？改善負債？第三，空汙總量管制107年到現在也不處理？公共政策最討厭不做決定，都沒有看到發言，希望陳其邁與團隊趕快把財政問題 、空屋問題提出最好的具體作法，不要像過去泰勞事件，發生事情只能離職，最高雄也沒有幫忙。

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