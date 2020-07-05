台中購物節開跑5天登錄累消3800萬　市府公布中獎3密技

▲台中購物節開跑，市府準備汽車當抽獎品，盼刺激買氣。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

第二屆台中購物節開跑5天，累積登錄消費金額已超過3800萬，並已抽出3台電動機車及送出早鳥禮。台中市經發局不藏私，5日公布中獎3密技，包括「早買早登錄」、「優惠店家消費3倍計」、「買越多抽獎機會越多」，呼籲民眾絕不要錯過。

中市經發局表示，中獎密技第1招就是「早買早登錄」。今年購物節天天抽獎，越早消費登錄取得抽獎序號，就可參加8月31日前登錄的天天抽獎，以及9月12日壓軸抽或直到抽中為止。例如7月1日消費登錄序號，將有63次抽獎機會。

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▲▼台中購物節準備多輛電動機車當抽獎品。（圖／台中市政府提供）

經發局說，密技第2招就是「購物節優惠店家消費3倍累計」。7月2日第一台電動機車得主是在全聯福星店消費216元，因台中購物節合作店家消費金額可3倍計，抽獎機會更可更快速累計。

密技第3招是「買越多抽獎機會越多」！民眾於7月1日至8月31日活動期間內，到台中消費皆可至APP掃描發票或收據登錄，累積滿500元即可獲得1個抽獎序號，滿1000元獲得2個抽獎序號，以此類推，累積越多、抽獎序號越多、中獎機率越大！

經發局表示，今年台中購物節活動，除擴大實體店家參與，更納入網路購物平台與商家，舉凡夜市攤商、藝文業者、連鎖業者及百貨業者等都共襄盛舉，目前累計3萬7360多店家響應，今年更加入8000多台購物節合作計程車，搭車消費金額也可3倍累積。

除了中獎3密技，今年購物節APP也新增綁定雲端發票載具功能，綁定後活動期間內，台中消費金額將自動累積，方便民眾使用。經發局感謝業者積極響應，讓購物節優惠及獎項更具吸引力，一同搶下後疫情時代商機。今年購物節獎項豐富，絕不容錯過，趕快下載購物節APP登錄發票抽大獎。

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