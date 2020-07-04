香水味太濃！移工控訴遭公車駕駛「拒載怒罵」　台中市府開罰

▲公車駕駛以移工香水味太濃趕下車，遭台中市府開罰。（示意圖／Photock）

中央社訊

台中市東南客運趙姓駕駛載客時下車嗅聞外籍移工味道，以「香水太濃」拒載外籍移工並怒罵，東南客運表示，該駕駛自述對香味過敏，但拒載、怒罵不應該，記大過一支，中市府依契約開罰。

台中市東南客運97路線公車的趙姓駕駛，行經幼獅工業區時，他會下車嗅聞乘客身上氣味，通過他的嗅覺才能上車。日前有外籍移工被拒載，過程被拍下，影片上傳網路。

影片中，英文旁白指出，當心台中市大甲區97號公車駕駛，不可以使用太濃的香水，因為駕駛會下車嗅聞，必須通過駕駛的嗅覺測驗才能上車，如果未能通過，則必須自己走路到目的地，但台灣人不需要被聞就能上車。

影片中，駕駛甚至怒罵外籍移工「噴那麼多香水」，言語間夾雜髒話，最後將外籍移工驅趕下車。東南客運經理黃淯耀表示，日經接獲外籍移工仲介的反應，經調查，駕駛員指稱對香水過敏，他的脖子、胸前、後背的確有大片紅腫，不過拒載、怒罵乘客都是不被允許，記大過一支。

黃淯耀指出，該駕駛到職2個月，該路線自國立苑裡高中到台中國際機場，途中行經幼獅工業區內，如果他有過敏現象應向公司提出，目前該駕駛仍在原路線服務，請他戴口罩以及打開駕駛座旁的窗戶，如果無法改善，詢問他是否調整路線。

台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，台中市公車有10公里免費，市府與業者簽訂合約，公車駕駛明顯拒載已經違反契約規定，將依約開罰新台幣5000元罰緩，並將調閱公車前後監視器，另案調查是否有其他違約事項。

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