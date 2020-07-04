振興三倍券將上路　中市祭「百大藝文亮點」享驚喜折扣

▲台中市府推出百大藝文亮點，民眾持振興券消費可享驚喜禮及折扣。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

振興三倍券上路在即，台中市文化局為鼓勵大眾到台中體驗藝文生活，推出「台中百大藝文亮點」。民眾在15日之後持振興券到各大藝文場館、歷史古蹟、文創小店與咖啡廳消費，都可享專屬折扣或驚喜禮，一路優惠到年底。此外，台中購物節從已經上路，8月31日前消費累積滿500元就能抽精品豪宅、汽車、電動機車等大禮，歡迎踴躍參與。

中市文化局表示，台中近百家文創業者、藝術亮點及街頭藝人市集結合響應振興優惠，提供超值驚喜。台中百大藝文亮點包含隸屬文化局的藝文場館、在地文創業者、台中藝術亮點及街頭藝人市集等，各具風格和類型多元，無論是適合親子同遊的資產古蹟之旅、小資最愛的文青知性風、網美打卡熱點、DIY創意手作等，讓民眾暢「藝」悠遊。

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▲▼市府列出百大藝文亮點，邀請民眾到台中感受藝術氣息。（圖／台中市政府提供）

文化局說，資產古蹟之旅可到「台中放送局、台中市役所、頂街派出所」感受時代變遷、走進摘星山莊彷彿穿越時光隧道、或帶小朋友到「牛罵頭遺址文化園區」參加暑期考古營隊，感受考古遺址，或到台灣民俗文物館「游智藝童文創店」、「默潮洄瀾咖啡廳」及大墩文化中心和中山堂「大花朵朵餐廳」消費享優惠。

另外，在私房藝文路線，可到台中文學館「幸卉文學咖啡」感受日式老宅的文青氛圍，在限量手沖咖啡香裡享用甜點與輕食，走到「轉角微光文創小舖」翻閱繪本書籍和文創品；往南走向台中市纖維工藝博物館的「天染工坊」，不妨試穿由天然蠶絲經過天然色素套染的服裝，優雅撞色的設計是今夏嬉春系列新品；被綠色植被包圍的「可艾比咖啡餐館」，有各式單品咖啡、台灣優質茶飲，另設親子DIY披薩課程，讓全家人共享快樂時光。

文化局說，老針車廠轉型成的親子文創園區「布英熊文創館」，用蝶古巴特DIY帆布包的高人氣體驗活動推出超值優惠，園區內有大片草地、溜滑梯、沙坑、小火車、氣墊溜滑梯等遊戲區，適合闔家同歡；「樂樂木」全品項8折，將木頭以樸實工法創作，兼具設計感與傳統文化的木製品。

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