獨／女傳銷商吸金26億遭羈押　「有盡力賠償損失」法官竟裁定2萬元交保

吸金26億遭羈押女子遭法院裁定2萬元交保，檢方趕緊提抗告。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

傅姓女直銷商因投資地下匯兌，負債累累，假藉公司名義謊稱有現金折讓制度，可獲高額紅利，2年多吸金26億，遭台中地檢署依違反銀行法等罪聲押獲准，日前起訴。誇張的是，台中地院竟認為傅女「有盡力賠償損失」，裁定2萬元交保並限制住居。中檢提出抗告成功，發回台中地院重新審理中。

據了解，45歲傅姓女子本身是美商威望台中營運處經銷商，2016年間，她因為投資地下匯兌失敗，損失上千萬元。傅女為了搶時間補足財務缺口，竟向不特定人士謊稱，許多醫療院所都有向公司買產品，以支票付款，目前公司有現金折讓制度，只要付現就可以有4%的現金折讓。投資人就可分得利息，每期3到14天，利息高達4、5%。

她為取信投資人，還偽造公司出貨到26家醫療院所、養護中心、洗腎中心單據，再用LINE傳給投資人。如果投資人期滿要拿回本金，她就繼續扯謊稱，可參加醫院標案，投資1年每月可獲3%。

東窗事發後，檢調查出傅女吸金26億多元，共34人受害，依違反銀行法等罪嫌聲押獲准，並於今年3月偵結起訴，法院4月22日裁定延押2個月。

只是，台中地院在6月15日開延押庭時，竟以傅女犯後有賠償部分被害人款項，雖然與損失相比微薄，可見有盡力彌補，如長期羈押將對被害人後續求償更為不利，最後裁定2萬元交保，限制住居並禁止出境出海，如拿不出2萬，就續押2月。中檢不服，向台中高分院提出抗告。

檢方認為，傅女遭起訴就認定吸金26億多元，自己也計算至少有3.7億多元，既然可以歸還被害人部分款項，顯示並不需要出去工作才能解決。傅女絕大多數款項流向不明，無法排除停押後會湮滅犯罪所得及逃亡，因此仍有繼續羈押的必要。

台中高分院認為，原審僅裁定傅女交保2萬元並限制住居禁止出境、出海，是否可以確保不會棄保潛逃、滅證及反覆實施同一犯罪，確實有疑義，撤銷原裁定，發回台中地院審理。

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