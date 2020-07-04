　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／女傳銷商吸金26億遭羈押　「有盡力賠償損失」法官竟裁定2萬元交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼手銬,示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

吸金26億遭羈押女子遭法院裁定2萬元交保，檢方趕緊提抗告。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

傅姓女直銷商因投資地下匯兌，負債累累，假藉公司名義謊稱有現金折讓制度，可獲高額紅利，2年多吸金26億，遭台中地檢署依違反銀行法等罪聲押獲准，日前起訴。誇張的是，台中地院竟認為傅女「有盡力賠償損失」，裁定2萬元交保並限制住居。中檢提出抗告成功，發回台中地院重新審理中。

據了解，45歲傅姓女子本身是美商威望台中營運處經銷商，2016年間，她因為投資地下匯兌失敗，損失上千萬元。傅女為了搶時間補足財務缺口，竟向不特定人士謊稱，許多醫療院所都有向公司買產品，以支票付款，目前公司有現金折讓制度，只要付現就可以有4%的現金折讓。投資人就可分得利息，每期3到14天，利息高達4、5%。

她為取信投資人，還偽造公司出貨到26家醫療院所、養護中心、洗腎中心單據，再用LINE傳給投資人。如果投資人期滿要拿回本金，她就繼續扯謊稱，可參加醫院標案，投資1年每月可獲3%。

東窗事發後，檢調查出傅女吸金26億多元，共34人受害，依違反銀行法等罪嫌聲押獲准，並於今年3月偵結起訴，法院4月22日裁定延押2個月。

只是，台中地院在6月15日開延押庭時，竟以傅女犯後有賠償部分被害人款項，雖然與損失相比微薄，可見有盡力彌補，如長期羈押將對被害人後續求償更為不利，最後裁定2萬元交保，限制住居並禁止出境出海，如拿不出2萬，就續押2月。中檢不服，向台中高分院提出抗告。

檢方認為，傅女遭起訴就認定吸金26億多元，自己也計算至少有3.7億多元，既然可以歸還被害人部分款項，顯示並不需要出去工作才能解決。傅女絕大多數款項流向不明，無法排除停押後會湮滅犯罪所得及逃亡，因此仍有繼續羈押的必要。

台中高分院認為，原審僅裁定傅女交保2萬元並限制住居禁止出境、出海，是否可以確保不會棄保潛逃、滅證及反覆實施同一犯罪，確實有疑義，撤銷原裁定，發回台中地院審理。

最最最經典

【更多新聞】

狠男強擄前女友囚家中暴打！渾身瘀青險毀容　斷腿爬地求救「全家當她是空氣」

暴打前女友「全身瘀青」又骨折　警：傷害罪送辦狠男

1歲兒獨睡車上安全座椅沒固定好...慘遭安全帶勒頸亡！粗心父緩起訴

ET快訊
遭爆離婚「刪光老公放閃照」　趙薇首回應！
趙薇爆離婚！　富豪老公放閃照全刪光…嫁豪門陷欠債8億風波
10小時前才向女友求婚！電玩實況主輕生亡　享年31歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北熱褲妹遭摸臀爆哭！男大生尾隨「3女受害」過程曝光

竹北新月沙灘驚傳溺水　送醫搶救後恢復心跳轉加護病房中　

雖然四處逃亡…通緝犯念念不忘聽障女友的生日　組團11人開「無聲毒趴」

獨／女傳銷商吸金26億遭羈押　「有盡力賠償損失」法官竟裁定2萬元交保

逾期滯台16年！回首已是3個小孩的媽　移民署助越女圓夢回娘家

逼睡同床「雇主每天摸胸morning call」　女看護遭猥褻16次…崩潰寫紙條求救

台東男騎機車到海邊看人釣魚　「刁車」烈日照…倒地爬不起來

花錢挽臉擠痘！美容師少1動作　正妹腫成「麵包臉」…她竟給青草茶：降火氣

前女友與新歡「熱線聊天」　火爆男硬上「指侵與性侵」判關3年半

快訊／漢光演習期台東知本海域撈到未爆彈　「長約3尺」漁民嚇壞

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

學主人做瑜珈、聽指令秒「融化」　超狂3D動畫師把寶可夢融入日常

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

新北熱褲妹遭摸臀爆哭！男大生尾隨「3女受害」過程曝光

竹北新月沙灘驚傳溺水　送醫搶救後恢復心跳轉加護病房中　

雖然四處逃亡…通緝犯念念不忘聽障女友的生日　組團11人開「無聲毒趴」

獨／女傳銷商吸金26億遭羈押　「有盡力賠償損失」法官竟裁定2萬元交保

逾期滯台16年！回首已是3個小孩的媽　移民署助越女圓夢回娘家

逼睡同床「雇主每天摸胸morning call」　女看護遭猥褻16次…崩潰寫紙條求救

台東男騎機車到海邊看人釣魚　「刁車」烈日照…倒地爬不起來

花錢挽臉擠痘！美容師少1動作　正妹腫成「麵包臉」…她竟給青草茶：降火氣

前女友與新歡「熱線聊天」　火爆男硬上「指侵與性侵」判關3年半

快訊／漢光演習期台東知本海域撈到未爆彈　「長約3尺」漁民嚇壞

中職／減低三振率　王詩聰：選球要更仔細

疫情下催生公衛師法　陳時中：公共衛生是國力的表現

獨／跑酒店亂喇！他舌頭驚見「爛肉大峽谷」　中鏢菜花8個月…醫傻眼：變癌症了

受疫情衝擊　內政部擬將數位身分證延至明年換發

不斷更新／統一錯失滿壘反攻　5局兄弟5比2統一

床沒靠牆=沒依靠！4種臥房擺設「桃花受阻了」超NG　命理老師曝光化解法

中職／王建民開球　劉柏君：閉著眼睛喊好球

趙薇遭傳離婚首回應！　刪光「老公放閃照」網瘋猜12年豪門婚變

不斷更新／樂天猛攻3分　前5局6比3領先富邦

近10年最難！指考數甲超變化　補教師：修過大一微積分才會答題

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

新北衛生局人員失聯　深夜頂樓墜落亡

新竹消防員性侵17歲女！她輕生亡…懲處內容讓網怒了

夾娃娃高手「清空」機台！竟遭12煞「球棒爆頭」丟包慘死

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

禽獸神棍性侵孝女！　報警還被恐嚇：妳確定？

人妻留遺書：對不起你們　離家15天浮出水面

新營男持刀刺殺鄰居夫妻　1死1傷

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

更多熱門

相關新聞

誆蓋太陽能電廠吸金1億　鼎笙董座詐騙起訴

誆蓋太陽能電廠吸金1億　鼎笙董座詐騙起訴

鼎笙國際、威智國際2公司負責人施慶鴻，因財務狀況惡化，涉嫌從2017年起，夥同有違反《銀行法》前科的楊大業、林睿霙等人，以投資興建太陽能光電廠為幌子，加上「投資20年專案」、「約定獲利6%至9%」，2年內吸金1億多元，台北地檢署偵辦後，2日再依違反《銀行法》等罪嫌起訴施等7人。

揪親友賺錢做公益　3個月騙6279萬元

揪親友賺錢做公益　3個月騙6279萬元

投131縣道落石砸死婦投縣府敗訴

投131縣道落石砸死婦投縣府敗訴

獨／水電工控被潑水...電到發抖　婦判拘20日

獨／水電工控被潑水...電到發抖　婦判拘20日

京華城1死　工地2名負責人交保

京華城1死　工地2名負責人交保

關鍵字：

吸金傳直銷羈押交保抗告台中高分院中檢

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

快訊／KIMIKO結婚了！

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

更多

最夯影音

更多
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面