獨／「誤認生者已死亡」當上訴理由　檢察官遭評「未達良好」提告敗訴

▲雲林地檢署黃姓檢察官不服遭地檢署評定未達良好，提出行政訴訟，最後敗訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李忠憲／台中報導

雲林地檢署黃姓檢察官107年度年終職務評定遭評「未達良好」，提復審不成向台中高分院提出行政訴訟。台中高分院認為，黃員曾「誤將未受判決者提起上訴」、「誤認未死亡者已死寫為上訴理由」，隔年仍出現多件上訴書法律見解錯誤狀況，顯見學識常識、認事用法等不周全，評定結果有理，判他敗訴。全案可上訴。

雲林地檢署對此表示，尊重司法判決結果；而黃姓檢察官則透過同事表示，不予回應。

判決書指出，雲林地檢署2019年1月9日公布107年度年終職務評定，黃姓檢察官被評定良好，並於11日函報法務部。法務部2月23日函請雲檢重新考評，3月5日召開職評會後，認為黃員2016年發生「誤將未受判決者提起上訴」、「誤認未死亡者已死寫為上訴理由」等2起嚴重上訴錯誤案件。

雲檢經撤回上訴，給黃員改進機會，但他2018年間提出多件上訴書，法律見解仍多錯誤，經主任檢察官或檢察長努力審核、退回更正。黃員同年11月提出某案上訴理由，卻仍錯誤引用修正前刑法沒收規定見解。經綜合評核他學識能力、敬業精神、辦案品質，3月陳報法務部重行審酌結果，5月核定未達良好，送銓敘部審定，6月通知黃員。黃員不服提起復審，12月遭公務人員保障暨培訓委員會駁回，立刻向台中高分院提起行政訴訟。

法官審理後認為，黃員遭認定未達良好理由，除了「誤將未受判決者提起上訴」、「誤認未死亡者已死寫為上訴理由」外，他2017年擔任公訴檢察官時，對原審有管轄權案件，竟對該案吳姓被告以原審無管轄權為由擬上訴書；對連續性侵案件，原審參照最高法院見解，認為被告猥褻行為犯意不同，分別處罰，黃員竟認為被告是接續犯擬上訴書；另有上訴理由書錯誤引用沒收舊法當理由上訴等。

法官認為，黃員2018年間提出上訴書，多件確有法律見解錯誤情形，不但未深切檢討改進，至今似乎仍堅持己見無誤，還認為有錯誤也是經上級長官核章，可見黃員本職學識經驗、常識、認事用法仍未周全。如此態度如果評列良好，顯然不適當，判他敗訴。

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