恐怖情人再現！　狠男暴揍前女友全身瘀青斷腿骨家屬竟還見死不救

▲女子遭前男友暴打，全身瘀青，腿骨骨折。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

台中一名男子6月竟如尋仇般，暴打狂毆前女友，從外面拖到車內，還載回自己家繼續打，男子家屬竟還見死不救放任，等警方到場時，女子已奄奄一息，全身瘀傷，腿骨還被打斷。狠男事後仍持續糾纏，友人PO上網尋求協助，網友怒斥「往死裡打」、「根本是恐怖情人」!

網友昨日在爆料公社發文稱，她女性朋友6月8日遭前男友家暴暴打，從外面拖到車內狂毆，接著又載到男方家裡繼續毆打。女生被打到用爬的向男方家屬求救，對方卻無視，鄰居聽聞立刻報警，男子才停手。

扯的是，警方深夜到場時，男子和她家人竟還把女生藏起來，要她不要出聲，最後被警方找到時，女生只能虛弱的講「我沒辦法走！幫我叫救護車！」警方先送沙鹿童綜合醫院，由於傷勢嚴重，轉送往亞洲大學附設醫院。

▲▼女子遭暴打，腿骨閉鎖性骨折。（圖／翻攝爆料公社）

亞大醫院表示，醫療團隊經檢查發現21歲女子雖意識清楚，但全身包括眼眶、後背、雙手、雙腳都有嚴重瘀青，右腳脛骨閉鎖性骨折，傷勢十分嚴重。經緊急開刀後住院，15日已出院，並已通報社政單位處理。

管理員形容，「天啊！這是有多大的仇恨？確定是男女朋友嗎？不是殺父仇人？」看到爆料者提供的照片，網友都傻眼了，手臂上佈滿瘀青，臉上眼睛上也都是瘀青，這根本是被當沙包在痛打了，而且甚至Ｘ光照片小腿還被打斷骨折，有沒有這麼粗殘呀？到底是有什麼不共戴天之仇非要把人打成這樣？

爆料網友說，到現在這名男子還是一直去女生家裡鬧，警局已報案，家暴令已申請了，請佳幫幫忙，幫這位女孩>

網友立刻引發熱議，有人說「或許兩人之間真的有什麼仇恨我們是不知道的，不過既然保護令已經申請下來，希望真的能保護到，雖然大家都知道那張紙根本沒什麼屁用！」「打成這樣根本是想把人往死裡打，不要唬爛我說什麼由愛生恨！」「太可怕了，這種根本就是恐怖情人！」「這男的打女的還下那麼狠的手，沒卵蛋啦！」

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