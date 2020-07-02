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植樹造林綠化好處多　新北開放免費苗木申請

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▲ 植樹造林綠化好處多 新北開放免費苗木申請。（圖／新北市農業局提供）

▲ 植樹造林綠化好處多，新北開放免費苗木申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局秉持友善環境的信念，長期推動植樹造林工作，為方便民眾參與，凡持有新北市土地需要造林的民眾，自2020年7月1日至9月30日，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地區公所申請免費苗木。

農業局表示，森林在永續發展中扮演不可或缺的重要角色，造林地點位在一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、台灣欒樹、茄苳、樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種。位於沿海地區的土地，可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等防風功能良好、耐鹽耐旱的樹種。詳細資訊可上農業局網站「重要公告」查詢。

▲ 植樹造林綠化好處多 新北開放免費苗木申請。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市政府農業局秉持友善環境的信念，長期推動植樹造林工作。

另外，各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（不提供個人申請）如欲進行環境綠美化，自109年7月1日至9月30日可向市府綠美化環境景觀處申辦。

新北市府有兩座直營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」每年備有種類30餘種的草花灌木，提供環境綠美化工作，其中包含香草植物如芳香萬壽菊、鼠尾草等，以及庭園常見灌木如桂花、金露花、杜鵑及七里香等，相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄−下載專區」查詢。

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