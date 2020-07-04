▲ 第8屆新北環保小局長交接授證典禮，宣誓傳承環保使命薪火相傳。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

七月是驪歌響起的季節！新北市政府環保局4日舉辦「第8屆環保小局長交接暨授證典禮」，邀請新舊任環保小局長一同到場，由環保局長程大維親自頒發當選證書給114位新上任的環保小局長們，並共同宣誓傳承環保使命，現場並有多位校長、老師、家長共同觀禮，一起見證並分享孩子們的成長與榮耀。

一手創辦環保小局長課程的「老局長」劉和然副秘書長也特別來到現場為孩子勉勵，並期許孩子們在未來能延續所學到的環保知識，影響更多人。已完成一整年培訓及環保任務的第7屆環保小局長，也依循傳統親手為學弟妹們掛上環保小局長臂帶，將這份榮譽與責任繼續傳承。

▲ 第七屆環保小局長合影。



環保局長程大維表示，2020年適逢世界地球日50週年，今年在疫情的影響下，部分小局長課程改為線上教學，讓小局長們於防疫期間，也能不間斷地吸收環保新知，並將觀念帶入生活日常，以行動感染身邊的人，讓這股小小力量萌發進而更加茁壯。

4日由中和區自強國小蕭又甄同學於典禮中代表所有環保小局長向程局長獻上「做一件事讓地球更美好承諾書」。環保局表示，每年的地球環境季期間4月22日至6月20日，環保小局長都會號召全校師生一起「做一件事讓地球更美好」，許多學校更設計了多元的環保行動主題。

▲ 在環保局長程大維的見證下，第七屆環保小局長將象徵責任與榮譽的環保小局長臂帶交給下一屆。

例如，林口區林口國小利用果皮製成酵素，在校園中推廣，讓學習環境散發一股清新果香；板橋區中山國小則舉辦環保跳蚤市場活動，結合環保議題，教導學生廢物利用及保護環境，培養學生愛物、惜物的觀念；而汐止區長安國小及貢寮區福隆國小則不約而同地教導師生使用自然工法，不噴灑農藥、不亂施化肥的方式種菜，不破壞生態。

值得一提的是，今日典禮中有10位甫卸任的第7屆小局長特別與大家分享這一年的收穫與心得，其中，中和區自強國小蕭又甄表示，其從活動中學到很多環保知識，並且在生活中落實了節能減碳愛地球，減少對地球的污染，非常有成就感。

石碇區永定國小郭美惠則表示，環保是不分年齡的，對的事情要持續的做下去；而三峽區插角國小林怡辰表示，小局長的課程讓人收穫滿滿，不僅學到環保知識，也和同儕之間更有團隊默契。第7屆小局長們深刻而又活潑有趣的分享，讓台下第8屆的學弟妹們心生嚮往，期盼上課的日子早點來臨。

▲ 第八屆環保小局長共同宣誓。

特別的是，交接現場出現一對姊妹花，分別是來自永和區網溪國小的陳亭廷及陳亭竹，第8屆的亭竹由姊姊手中接過臂帶，格外興奮，也期許跟隨姊姊的腳步，為環境多盡一份力。環保小局長已經邁入第8年，相繼有許多兄弟姊妹檔接續成為小局長，像是第6屆與第7屆新店區青潭國小羅靖承及羅清勻，以及第6屆與第8屆三重區修德國小鄭育為及鄭凱芸，皆為不折不扣的兄妹檔，也為環保小局長的傳承注入不同的意義。

環保局表示，新北市自2013年起推出「環保小局長計畫」至今，已經完成712位環保小局長培訓，每一年都能從小局長的身上發掘環境教育的珍貴，因為計畫設計概念是「帶著走，回家立刻派上用場」，透過一系列「環保小局長育樂營」及「環保小局長12堂課」的課程學習，現場親自體驗環保作業，動手實作學習環保知能，期盼每位小局長都能將學習到的觀念帶入成長過程的每個階段，為環境努力，讓我們身處的這片土地越來越好。

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