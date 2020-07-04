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新北打造優質宗教文化　27場行動服務研習首場三峽開跑

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▲ 新北打造優質宗教文化 27場行動服務研習首場三峽開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北打造優質宗教文化，27場行動服務研習首場三峽開跑。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局為輔導宗教團體正常運作，1日在三峽區公所辦理宗教行動服務，邀集各局處開設房屋稅徵收與減免、宮廟遶境活動注意事項等相關課程，協助寺廟解決廟務法令疑難並宣導市政，現場各宗教團體發言相當踴躍，9月底前各區還有26場研習場次。

民政局長柯慶忠表示，新北市宗教團體多，且多為地方信仰中心，因應宗教業務日益更新，為了讓各宗教團體瞭解相關法令及內容，秉持「行動治理」政策，今年共規劃於29區辦理27場宗教研習，由市府各局處代表及區公所人員出席，與各宗教團體代表座談，除協助寺廟解決廟務法令疑難並宣導市政，同時結合宗教界的力量，輔導更多宗教團體正常運作及推動優質宗教文化。

宗教禮俗科長賴小萍說，依過去辦理宗教研習及平時輔導統計，許多宗教團體最常提出稅務或召開信徒大會（董事會）時遭遇之問題，今年特別彙整相關樣態於29區開設課程，以期提供更即時的協助，落實行動治理。

▲ 新北打造優質宗教文化 27場行動服務研習首場三峽開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲ 協助寺廟解決廟務法令疑難並宣導市政，現場各宗教團體發言相當踴躍。

賴小萍說，藉由宗教研習已成功輔導多家寺廟解決營運及稅務等問題，例如蘆洲某寺廟，經由參與課程，瞭解購買土地時，先註記寺廟籌備處名稱，日後登記完成再為更名登記，即可免徵土地增值稅，因此省下一筆可觀費用，可用於公益慈善事業。

另外，新莊某寺廟因不諳法令規定，一直無法取得寺廟登記，也是經由研習課程及後續輔導，如今已取得臨時寺廟登記證，待移轉建物所有權後，即可取得正式寺廟登記。還有三峽某寺廟，因廟地使用分區為非許寺廟使用之分區，經輔導依興辦事業計畫之要件及程序，已成功取得寺廟登記，並省下許多寶貴時間及費用。

民政局表示，行動服務除了協助宗教團體解決問題外，也藉由走動式關懷，推動市府各項政策動，並感謝各宗教團體長久以來對市政的支持及為地方之奉獻，如舉辦老人共餐、世代志工、銀髮族俱樂部、捐贈復康巴士及防疫基金、學生營養午餐與獎助學金等，對公益的付出，深受各界肯定。

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