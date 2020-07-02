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新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池　蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮

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▲ 新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池 蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池，蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

素有綠竹筍博士稱號的五股區筍農吳國池先生，代表新北市參加行政院農業委員會桃園農業改良場舉辦的「109年北部地區優質安全綠竹筍評鑑比賽」，榮獲全場總冠軍，繼2015年後再次獲得北區筍王的殊榮，新北市長侯友宜1日特別在市政會議表揚。

吳國池擁有臺北醫學院畢業的高學歷，但為了繼承家業，毅然棄醫從農，從此和綠竹筍結下超過40年的不解之緣。他堅持生產的綠竹筍不只要好吃，更要安心，因此採用有機的方式來栽種，兼顧安全與生態保育，並且加入產銷履歷，就是要讓消費者清楚知道他是如何細心栽培生產。

吳國池由於對於品質的堅持，更吸引日本米其林三星主廚神田裕行來訪，指名要到他的筍園鮮採綠竹筍當作夢幻食材，也打響他的名號，2016年的正副總統就職國宴，也指名他的有機綠竹筍入菜。

▲ 新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池 蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 吳國池夫婦與米其林三星主廚神田裕行合影。

吳國池豐富的綠竹筍經歷也讓他獲得「綠竹筍博士」的稱號，雖然獲獎無數，但並不以此自滿，持續改良栽培方式，2015年在北區五縣市綠竹筍評鑑比賽中，打敗各方高手，奪得總冠軍，今年再次獲得北區筍王的殊榮，為他傳奇的一生再寫下新頁，侯友宜市長也大為讚賞，特別在市政會議表揚。

他的兒子吳煌棋也在前幾年繼承衣缽，離開從事多年的媒體記者，回鄉陪伴父親一起打拼綠竹筍產業，目前也是五股區青農聯誼會的會長，父子齊力拚綠金也在地方傳為佳話。想吃北區筍王的冠軍筍，可搜尋「紫雲農場」https://tapbamboo-wugu.idv.tw/

▲ 新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池 蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 綠竹筍博士吳國池在田間工作。

侯友宜表示，全臺灣70%的綠竹筍生產在北部地區，而新北市為全國最大產區，生產面積達2328 公頃，年產值將近17億元。桃園農業改良場每年都會辦理北部地區優質安全綠竹筍評鑑活動，參賽者範圍涵蓋新北市、基隆市、臺北市、桃園市及新竹縣等五縣市、共計25個綠竹筍主要產地農會共襄盛舉，

侯友宜說，2020年比賽總計報名110點，新北市共有67點參賽，經過外觀色澤、柔嫩度及糖度等3個分項評比，除吳國池先生榮獲全場總冠軍外，本市農友還獲得全部的5個亞軍、5個季軍、18個優良獎，在45個獎項共計拿到29個獎，表現遠優於其它參賽縣市，可見新北健康三寶綠竹筍的品質絕對特優。

農業局表示，為推廣新北好筍，新北市府與產區農會將在7月4、5日在臺北市希望廣場辦理展售會，各產區筍王大集合，展售最優質的當日鮮採直送綠竹筍，並以產地價回饋消費者，現場還有新北筍王爭霸戰頒獎典禮、綠竹筍美食品嚐、美味農業料理、表演活動、竹玩DIY，讓大家在炎炎夏日感受新北健康三寶綠竹筍的清涼魅力，詳情請搜尋「新北綠竹筍」https://ntpc-bambooshoot.com.tw/

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▲ 新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池 蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 吳國池由於對於品質的堅持，2016年的正副總統就職國宴，也指名他的有機綠竹筍入菜。

▲ 新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池 蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 綠竹筍博士吳國池。

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